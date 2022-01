"Shopping Queen" wird 10 Jahre alt! Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist – und für eine besondere Fragerunde, in der Guido Maria Kretschmer live aus dem Nähkästchen plaudert.

Manche Rituale begleiten uns schon so lange, dass sie fest mit unserem Alltag verwachsen sind. Der Kaffee am Morgen. Das Eis am Strand. Die Shopping Queen-Pause am Nachmittag. Und während wir so vor uns hinleben, merken wir plötzlich, das ganze 10 Jahre vergangen sind – Kinder, wie die Zeit vergeht.

Wie kommen wir darauf? "Shopping Queen" feiert heute Geburtstag. Und zwar nicht irgendeinen – die VOX-Show wird 10 Jahre alt!

Guido Maria Kretschmer geht zum Shopping-Queen-Jubiläum live

Zur Jubiläumswoche (die übrigens wie der Ursprung der Show in der Türkei stattfindet und ein paar Überraschungen und prominente Gäste bereithält) hat Guido Maria Kretschmer aber auch ein kleines Präsent für seine Fans, das wie immer gut durchdacht ist – er schenkt euch das, was wir alle zu wenig haben, nämlich ein großes Paket Zeit. Und in der plaudert er mal aus dem Nähkästchen, was 10 Jahre Shopping Queen so mit ihm gemacht haben.

Das Event findet übrigens live statt und ihr könnt jetzt noch Fragen stellen.

Wann? Am 31. Januar 2022 um ca. 13.45 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Instagram-Account der Shopping Queen

Was brauche ich? Dich, deine liebste Shopping-Queen-Begleitung und alle Fragen, die euch schon immer auf der Seele brannten.