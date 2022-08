Guido verrät Diese Städte haben bei "Shopping Queen" modisch die Nase vorn

Bei "Shopping Queen" werden Woche für Woche neue Looks kreiert. Viele toll, andere weniger gut. Spaß macht das Zuschauen aber in jedem Fall. Wir haben Guido Maria Kretschmer mal gefragt, welche Städte seiner Meinung nach die Nase vorn haben, wenn es ums Shoppen und Stylen geht. Ist deine Stadt dabei?

Jeder Fan weiß: Was Shopping Queen so interessant macht, sind nicht nur die Outfit-Suche und fabelhaften Menschen, die mitmachen. Auch dass das TV-Team durch sämtliche deutschsprachige Städte tingelt, schafft Abwechslung. Fiebert nicht jede:r auch besonders mit, wenn eine Shopping-Queen-Woche in der eigenen Stadt gedreht wird? Dann guckt man genau hin: Wo kaufen die Kandidat:innen ein? Und wie schlagen sich meine "Stadt-Nachbarn"?

Keine Frage: In jeder Stadt gibt es tolle Kandidat:innen, die sich gekonnt besondere Outfits zum Wochenthema zusammensuchen. Doch trotzdem wollten wir mal wissen, ob es ein paar Städte gibt, in denen die Teilnehmer:innen in puncto Shopping besonders auf Zack sind. Und wer könnte das besser beurteilen als Guido Maria Kretschmer? Immerhin ist der Mode-Designer hautnah dabei, wenn die Kandidat:innen um die Shopping-Queen-Krone kämpfen.

Auf die Frage, in welchen deutschen Städten am besten geshoppt und gestylt wird, reagiert Guido natürlich wie immer sehr diplomatisch: "Also, wir sind sicher immer gut ..." Doch ein paar Städte stechen seiner Meinung nach schon hervor. Und welche sind das? Trommelwirbel ... "München hat ein großes Moment, würde ich sagen. Nicht, dass es sehr konservativ ist, aber da sind die Leute sehr modeaffin und sehr offen, habe ich immer das Gefühl."

Und weiter: "Es ist erstaunlich, aber Düsseldorf gehört auch immer dazu, weil Düsseldorf immer wieder gute Looks schafft und weil es eine Modestadt ist." Auch Köln gehört für Guido Maria Kretschmer mit zu den Besten, weil "es immer irgendwie so einen eigenen Twist und bisschen Humor hat. Und auch Wiesbaden und Mainz sind gut aufgestellt."

"Coole Looks" hat aber laut Guido auch Hannover parat, genauso wie Hamburg. "Die etwas wilderen Sachen sind dann so Berlin, auch Leipzig kann ein bisschen Gas geben."

rbr Guido