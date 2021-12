"Crop it Baby!" – unsere Brigitte-Redakteurin Vivien hat das Shopping-Queen-Motto dieser Woche selber ausgetestet und zeigt ihre drei liebsten Cropped-Styles.

Kurz, kürzer, croped: lässt sich der "abgeschnitten"-Trend auch im Winter hervorragend tragen? Wie ein kleines Stück Stoff passend gestylt werden kann, sollen die Kandidatinnen von Shopping Queen diese Woche unter dem Motto "Crop it Baby! Präsentiere einen angesagten Look mit kurzem Oberteil!" beweisen. Unsere modebegeisterte Brigitte-Redakteurin Vivien hat es selbst ausgetestet und ihre drei liebsten Outfits kreiert.

Brigitte-Redakteurin Vivien zeigt ihre Outfits zum Shopping-Queen-Motto "Crop it Baby"

Winterlich warm im Cropped-Pullover

© Jim Neve / Privat

Klar ist, beim Motto "Crop-Oberteil" denkt man erstmal nicht an winterlich warm. Doch wie der angesagte Look auch mit einem gecroppten Pullover funktioniert, zeigt Redakteurin Vivien in einem grauen Rollkragenpullover. In Kombination mit Lederhose, Boots und Hut wird ein richtiger Hingucker-Style draus.

Eigentlich mag ich es immer warm am Rücken und gehöre im Winter definitiv zum Team "Top-drunter" damit alles schön warm bleibt. Aber für besondere Styles weiche ich davon auch mal ab und trage dann gern ein auffälliges It-Piece, wie diesen kurzen Pullover.

Das Besondere an diesem Outfit ist, dass ich den Pullover mit einem kleinen Fashion-Trick gecroppt habe und er eigentlich länger ist. Für den cropped-Look kann man Pullover oder auch Tops und T-Shirts einfach unter den (Sport-)BH stecken und erzeugt so einen ganz neuen Style, für den man nichts Neues kaufen muss.

Business-Look mit Tube Top

© Jim Neve / Privat

Ich persönlich liebe ja auffällige Styles mit dem gewissen Etwas. Seien es Schuhe in Schlangenoptik, Oberteile mit auffälligem Muster oder eben sehr kurze Tops. Um solche Teile auch im Büro tragen zu können, halte ich mich an ein paar einfache Styling-Regeln, mit denen alle Outfits office-tauglich werden. Als Erstes sollte man sich generell am besten nur für ein oder zwei besondere Hingucker-Teile entscheiden und bei den anderen Kleidungsstücken zu Basics greifen.

Affiliate Link boohoo: Basic Tube Top Jetzt shoppen 7,20 €

Bei meinem Business-Look mit Tube Top habe ich deswegen zu einer schlichten schwarzen Paperbag-Hose und einem weißen, schmal geschnittenen Blazer gegriffen. Mit den passenden Accessoires kann man das Outfit dann noch aufwerten. Für das Büro empfehle ich da aber eher schlichte Pieces zu wählen. Wenn es dann abends zu einem Afterwork weiter in eine Bar geht, legt man einfach ein paar große Ohrringe an, greift zu einem knalligen Lippenstift und zack ist ein ausgehtauglicher Abend-Look kreiert.

Affiliate Link IVY & OAK Blazer JANA Jetzt shoppen 189,99 €

Mein Tipp: Wer es bei den Schuhen lieber schlichter und flach mag, kann hervorragend weiße Sneaker zu dem Outfit kombinieren.

Lässig mit Cropped Bluse

© Jim Neve / Privat

Manchmal mag ich es schick, aber meistens auch einfach easy und lässig. Das Schöne an dieser Cropped Bluse ist, dass sie sich eigentlich zu jedem Anlass kombinieren lässt. Mit den Puffärmeln ist sie ein richtiges It-Piece. Zu schickeren Anlässen würde ich sie zu einer Anzughose und High-Heels tragen. Im Alltag style ich sie einfach mit Jeans im angesagten Used-Look, ein paar Sneakern und einer warmen Mütze.

Aktuelle Folgen von Shopping Queen gibt es bei vox.de.

