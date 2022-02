Irre, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man so viel Spaß hat: zehn Jahre "Shopping Queen", ist das denn zu glauben? Wir blicken hinter die Kulissen.

Am 30. Januar 2012 hieß es zum ersten Mal: auf die Plätze, fertig, shoppen! 500 Euro Budget, vier Stunden Zeit und eine hoffentlich hilfreiche Shoppingbegleitung. Das Konzept der Sendung ist klar und einfach, die Spannung steigt mit jeder ablaufenden Minute – in jeder Sendung aufs Neue. Bekommen die Kandidatinnen alles rechtzeitig zusammen? Wie sieht am Ende der Gewinnerlook aus? Und vor allem: Was sagt Guido dazu?

Seine herzlich-spitzen Kommentare wie "Textilterror" oder "Rollbraten auf drei Etagen" sind legendär. Die Shoppingmeilen von inzwischen 62 Städten wurden von den Teilnehmerinnen unsicher gemacht, Tausende Geschäfte auf den Kopf gestellt, alles mit dem Ziel, das Outfit der Woche zu stylen. Und es ging sogar auf Kreuzfahrt in ferne Länder. Tolle It-Pieces findet eine Shopping-Queen eben überall, keine Frage. Auch zum zehnjährigen Jubiläum geht es nun auf Reisen: In Antalya begeben sich die Kandidatinnen mit prominenter Shoppingbegleitung auf die Suche nach dem perfekten Outfit für einen Cocktailabend. Spannung bis zum letzten Look – ganz viel Witz und Herz von Meister Guido sind dabei wie immer garantiert.

Shopping Queen wird 10 Momente, auf die wir gerne zurückblicken 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Flugmodus Wohin als Nächstes: Sylt, Palma, Rom, Barcelona? Mehr

Am Samstagmittag "Shopping Queen" schauen gehört zum Wochenende wie der Absatz zum Stiletto. Von eurem Guido gibt es dafür ein herzliches Dankeschön – an alle Kandidatinnen, das Produktionsteam und natürlich die tollen Zuschauer für wunderbare zehn Jahre "Shopping Queen".

Erschienen in der aktuellen GUIDO – schau doch mal rein: