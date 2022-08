Sommer im Büro DAS braucht euer Office-Look, um heiße Tage zu meistern

von Tari Weber Ein Office-Look, der sowohl luftig als auch zum Dahinschmelzen ist? Mit diesen Teilen meistert ihr mühelos die heißen Tage.

"36 Grad und es wird noch heißer", wie mach ich mein Outfit jetzt bloß nicer? Bei solchen Temperaturen möchten viele gar nicht ans Büro oder den Weg dorthin denken. Viel lieber würden wir einfach platt auf dem Fliesenboden liegen und uns zwischendurch mit einem Eis abkühlen. Denn nichts im Schrank sieht auch nur ansatzweise luftig-leicht genug aus, um solche Temperaturen zu bewältigen. Mit den richtigen Tricks klappt es allerdings mühelos!

Leinen sieht nicht nur hochwertig aus, sondern fühlt sich auch so an. Der Stoff ist besonders wegen seiner hohen Luftdurchlässigkeit beliebt, was gerade für Office-Looks wie gerufen kommt! Ob als Team, sprich Hose und Bluse, oder einzeln mit anderen Teilen kombiniert, die lässige Eleganz dringt vollkommen durch!

Sommer im Büro: Geht das so?

Die Frage müsst ihr euch vorab stellen, denn ihr kennt eure Arbeitsumgebung sowie euch selbst am besten. Seid ihr in der Kreativbranche mit aufgeschlossenem und experimentierfreudigem Team sowie Kund:innen? Oder ist es eher konservativ, bedeckt, klassisch? Wie viel Farbe darf es sein, wie clean muss es sein? Was soll ausgestrahlt werden und worin fühlt ihr euch wohl? Welche Termine stehen an? Fragen über Fragen, die euch einen Schritt näher zum perfekten Look bringen.



Contet Creator Onyi Moss lässt Vintage-Träume wahr werden. Sie kombiniert eine altrosa Bundfaltenhose zu einer Seidenbluse mit verengtem Ärmelaufschlag, wodurch die Puffärmel stärker zur Geltung kommen. Das Dekolleté ziert eine Perlenkette, die elegant hervorblitzt. Der Look kommt aus der selben Farbfamilie. Dadurch wirkt er harmonisch und souverän gleichermaßen. Abgerundet wird das Outfit durch Loafer mit Blockabsatz. Business, aber mit Komfort bitte!