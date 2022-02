von Tari Weber

Der Vollmond am 16. Februar lädt diese drei Sternzeichen zu einer Typveränderung ein. Da sagen wir nicht Nein!

In literarischen Werken kreisen Gedanken und Ideen um den Vollmond. Einige sind Mythen, viele allerdings belegt: Beispielsweise wirkt der Mond in diesem Stadium besonders beflügelnd und kräftigend. Das sollten jetzt vor allem diese drei Sternzeichen für sich nutzen. Durch das richtige Styling könnt ihr noch ein bisschen mehr Power aus dem Mond rausholen!

Style-Horoskop: Diese Sternzeichen können was wagen

Stier

Für Stiere wird's Zeit, Pläne zu schmieden und die Zügel des Lebens in die Hand zu nehmen. Plant eure Outfits, um gelassen in den Tag (oder gleich die ganze Woche) zu starten. Beim Schrank durchstöbern und Looks zusammenstellen, könnt ihr die Gelegenheit zum Ausmisten nutzen, um Raum für Neues zu schaffen. Was weg kann, muss nicht in den Müll: Tauscht mit Freund:innen oder probiert euer Glück auf Online-Flohmärkten. Aktuell sprudelt ihr vor Überzeugungskraft. Drückt eure Kompetenz durch farbenfrohe Hosenanzüge aus. Gepaart mit Sneakern oder gemütlichen Sandaletten, seid ihr für die Hürden des Alltags bereit.

Widder

Fühlt ihr euch festgefahren? Dann wird's Zeit für einen Perspektivenwechsel: Aus chic wird sportlich und aus sportlich wird chic! Und wer sich nicht entscheiden mag, greift zu beidem! Probiert's mit einer geraden Stoffhose gepaart mit einer Bluse – oder dem Hemd vom Liebling – ein Kittenheel dazu und den Trenchcoat überwerfen. Luftige Outfits schenken euch die Bewegungsfreiheit, die jetzt notwendig ist, um euren Tatendrang umzusetzen. Das richtige Parfum und passende Unterwäsche sind übrigens kleine Selbstbewusstseins-Hacks, auf die ihr jetzt zurückgreifen solltet.

Skorpion

Der Vollmond schenkt euch innere Balance, die durch nichts aus der Ruhe gebracht werden kann. Ein freier Kopf bedeutet gleichzeitig viel Raum für Ideen. Diese Kreativität könnt ihr durch gewagte Looks zum Vorschein bringen: Es wird Zeit, Neues auszuprobieren. Zum Beispiel durch Farben zu denen ihr sonst nicht greifen würdet. Nehmt euch die Zeit Muster, Schnitte und Stoffe auf euch wirken zu lassen. Was auf den ersten Blick nach "Niemals!" aussieht, kann bereits beim Ausprobieren zu einem "Auf jeden Fall!" werden. Architektonische Heels oder Taschen sind ein guter Anfang, der euch über den Tag hinweg mit einer Prise Kreativität beglücken kann.