Shopping Queen Regenfest Diesen It-Pieces kann kein Schauer was

von Tari Weber

Hüpft in die nächste Pfütze ohne nasse Füße zu bekommen, denn in diesen It-Pieces wird der Schauer-Schreck wahrlich zum Regenfest!

Wer sich täglich an der frischen Luft aufhält, hilft dem Immunsystem dabei, sich zu stärken. Schon 30 Minuten sind herbei vollkommen ausreichen. Aber seien wir mal ehrlich, ist es kalt, grau und nass draußen, dann ist das alles andere als einladend. Wir würden uns viel lieber zu Hause mit dem Lieblingsroman verkriechen und im Homeoffice bleiben. Doch wie die Mama so schön sagt: Du bist nicht aus Zucker. Wer daran jedoch Zweifel hat, dem helfen diese Pieces durch den Schauer.

Regenfest: So bleibt ihr stylisch trocken

Bala-Balaklava

Auch bekannt als: Skimaske – klingt in der Fashionwelt aber nur halb so sexy. Da wir bei mistigem Wetter meist sowieso auf eine schicke Frisur verzichten, können wir getrost zu diesem Piece greifen. Das Trendteil hat den Vorteil, dass die Haare trocken bleiben und der Hals sowie die Ohren geschützt sind. Frizzfrei und warm durch den (Schnee-)Regen. Was wollen wir mehr? Kleiner Tipp: Das Material sollte möglichst aus Baumwolle sein, da sie atmungsaktiv ist und die Feuchtigkeit auffängt, die durchs Ausatmen entsteht.

Pfützenspringer:in

Herrlich waren die Zeiten in denen wir unbesorgt in Wasserlachen sprangen. Wer heute nicht unbedingt die die tiefste Pfütze hopsen will, muss mit Gummistiefeln keinen Umweg mehr machen. Die sind schon lange nicht mehr nur quietschegelb und lassen sich daher leicht mit dem Alltagslook stylen. Habt ihr ein glänzendes Paar, dann könnt ihr sie zwischendurch mit Silikonöl verwöhnen, damit sie wie neu aussehen.

It rains, it pours

In Hamburg, so habe ich festgestellt, verwendet man selten einen Regenschirm. Warum? Weil das Benutzen meist anstrengender ist als der stramme Gang durch's Nasse – wem schonmal der Schirm umgeklappt ist, versteht, was gemeint ist. Beim Kauf einer Regenjacke gilt: Egal wie schick, sie muss wasserdicht sein. Wir möchten ja schließlich trocken und windgeschützt durch den Regen. Achtet beim Kauf auf das Material. Das sollte sich nicht mit Wasser vollsaugen, sondern es abstoßen... Sprühflasche mitnehmen und auf zum Testen!