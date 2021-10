Guido Maria Kretschmer weiß, mit welchem Teil man diese Saison nichts falsch machen kann – und hat uns im Interview seinen Allrounder für den Herbst und Winter verraten.

Der Herbst kam schneller als gedacht, jetzt steht der lange Winter vor der Tür – und wir sind modisch noch dabei, die Sommersachen auszusortieren!

Doch um der kalten Jahreszeit stilvoll zu begegnen, braucht man 2021/2022 gar nicht viel. Im Gegenteil: Wer jetzt gut shoppt, ist auch für die nächsten Winter wunderbar ausgestattet. Da reicht schon ein Trend-Piece aus, um das Outfit zum Hingucker zu machen. Welches das ist? Das wollten wir von Guido Maria Kretschmer wissen und haben ihn gefragt, welches Modeteil wir diese Saison alle im Kleiderschrank haben sollten.

Guido Maria Kretschmer rät: Mäntel sind das Trendteil der Saison

Die Antwort kam bei dem Designer wie aus der Pistole geschossen: "Mäntel!" seien das Trendteil im Herbst und Winter – und wer klug investiert, kann auch mehrere Saisons davon profitieren. "Es gibt kein Teil, das so stoffverliebt ist, wie der Mantel", weiß Guido Maria Kretschmer und rät daher zu guter Qualität: "Und wenn es wirklich einer ist, der toll, gut geschnitten, robust, aus guter Wolle ist, dann bleibt der wirklich lange."

Der Mantel steht vielen Frauen, er ist ein guter Allrounder

Hier lohnt es sich also, mit Bedacht einzukaufen. Das Schöne: Guidos Ratschlag gilt dieses Jahr für alle Frauen. Denn einen Mantel, der gut sitzt, kann jeder Frau schmeicheln: "Der Mantel steht vielen Frauen, es ist ein guter Allrounder – über die Schultern gelegt, ganz entspannt, richtig angezogen, mit Gürtel, mit Kleid, mit Hose – ein Mantel geht immer", gibt er uns gleich noch ein paar Styling-Ratschläge mit auf den Weg. So kann man den Mantel bei milderen Temperaturen zum Beispiel wunderbar offen und locker über die Schultern legen, und wenn es kälter wird und man Lust hat, die Figur zu betonen, kombiniert man ihn einfach mit einem passenden Gürtel.

"Die einzige Problematik für einen Mantel wäre, wenn jemand besonders groß oder klein ist – dazwischen kann das jeder wunderbar tragen", sagt Guido. Man sollte je nach Körpergröße also durchaus auf die Länge achten und schauen, dass man nicht zu sehr in dem gemütlichen Teil versinkt. Aber selbst wenn, am Ende gilt immer noch: Hauptsache wohlfühlen. Und das tut man sich in einem kuscheligen Mantel diesen Winter ganz bestimmt …