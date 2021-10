von Swolke Karberg

Wer die große Liebe gefunden hat, sollte das regelmäßig feiern! Lisa will ihren Schatz zum gemeinsamen Jahrestag mal wieder so richtig vom Hocker reißen und fragt den Liebesprofi: Was ziehe ich an?

Das würde Lisa tragen

Bluse: Samoon, ca. 70 Euro. Jeans: Sheego, ca. 70 Euro. Perlenkette: Alesya Orlova. Goldene Kette und Ohrringe: Bruna. Mules: Hermès. © Salomon Johanson / Guido

Schön wie immer

"War was? Den Jahrestag zu vergessen kann beiden mal passieren. Lisas alltäglicher Jeanslook sieht ganz danach aus … ihr Liebster nimmt ihr das sicher nicht krumm und würde sie auch im schlabbrigen Shirt anbeten, aber ein bisschen mehr Mühe sollte man sich hin und wieder schon noch füreinander geben."

So schickt Guido sie los

Kleid: Norma Kamali, über Mytheresa, ca. 240 Euro. Creolen und Armband: Bijou Brigitte. Haarspange: privat. Sandaletten: Anna Field, über Zalando. © Salomon Johanson / Guido

Eternal Flame

"Auch zum drölften Date kann man sich in Schale schmeißen, als sei es das erste. So wird beiden ganz automatisch das Kribbeln vom Anfang in Erinnerung gerufen. In dem aufregenden roten One-Shoulder-Dress scheucht Lisa garantiert einen ganzen Schmetterlingsschwarm in Schatzis Bauch auf. Antrag nicht ausgeschlossen, würde ich sagen."



Dieser Artikel erschien ursprünglich im Guido Heft Nr. 10/2021.