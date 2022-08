In diesen Looks bist du der Hingucker beim nächsten Open-Air-Event

Shopping Queen Summervibes In diesen Looks bist du der Hingucker beim nächsten Open-Air-Event

von Stella Balschuweit Sobald die Sonne scheint, zieht es uns nach Draußen. Ganz egal ob Freiluftkino, Tanzveranstaltung oder Konzerte – damit du fürs nächste Event unter freien Himmel perfekt vorbereitet bist, gibts jetzt sechs Styling-Tipps für einen unvergesslichen Sommer.

In den letzten Jahren hat wohl kaum eine Kopfbedeckung so einen Boom erlebt, wie der Fischerhut. Ganz egal ob einfarbig oder bunt, er sieht nicht nur stylisch aus sondern schützt zeitgleich auch deinen Kopf. Und so rundet der Bucket Hat schnell dein nächstes Sommeroutfits ab. Der perfekte Begleiter für den Event-Besuch.

Summervibes: Sechs Tipps für deinen Festival-Look

Praktische Größe

Nicht nur im Alltag, sondern ganz besonders bei Veranstaltungen ist die Bauchtasche eine super Alternative zur Handtasche. Klar, dass du beim nächsten Festivalbesuch deine persönlichen Gegenstände wie Portemonnaie, Smartphone oder das unverzichtbare Desinfektionsgel immer mit dabeihaben musst. Um trotzdem noch die Arme freizuhaben und in der Menge tanzen zu können, bieten dir Bauchtaschen die Möglichkeit, deine Sachen zu verstauen.

Affiliate Link Rebelle: ELIZABETH & JAMES UMHÄNGETASCHE AUS CANVAS IN ROT Jetzt shoppen 100,00 €

Verbundenheit zeigen

Manchmal kann die Outfitwahl ganz einfach sein, denn was bietet sich besser an, als das nächste Konzert im Band-T-Shirt zu besuchen? Ganz egal, ob Pop, Indie oder Rock – Merchandise verkaufen so gut wie alle Bands. Und was gibt es Schöneres, als den Lieblings-Act nach den letzten konzertlosen Jahren zu supporten und ihn:sie dann auch noch ganz nah am Körper zu tragen? Die Auswahl reicht oft von kleinen Patches über Socken bis zum Hoodie. Da hast du nur noch die Qual der Wahl.

Summervibes: Die perfekten Begleiter für dein nächstes Open-Air 1 von 6 Zurück Weiter Zurück Weiter Gut geschützt Fischerhut: Moss Copenhagen, ca.18 Euro. Mehr

Je bunter, desto besser

Farbenfrohe Kleidung ist für Summervibes unverzichtbar. Bunte Outfits versprühen Freude und sind deshalb immer eine gute Wahl für Open-Air-Events. Dabei sind dir keine Grenzen gesetzt. Tob dich beispielsweise mit Color-Blocking aus und kombiniere mehrere auffällige Pieces mit einander.

Affiliate Link H&M: Oversized Kleid | gelb Jetzt shoppen 25,99 €

Step by step

Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel sind wir oftmals umgeben von ziemlich vielen Menschen. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns gegenseitig auf die Füße treten, während wir zur Musik tanzen oder beim Konzert unserer Lieblingsband die Lieder in der Masse mitsingen. Damit deine Füße dabei nicht in Mitleidenschaft geraten und du auch nach einem langen Tag noch auf ihnen stehen kannst, benötigst du unbedingt ein festes Schuhwerk. Vorbei sind die Zeiten, in denen das uncool aussah. Mit Boots verleihst du deinem Outfit einen Stilbruch und deine Füße bleiben bei Matsch und Regen trocken. Vegane, lederfreie Modelle gibt es immer öfter, wie beispielsweise von Dr. Martens.

Affiliate Link Fashionette: Dr. Martens Boots & STiefeletten vegan Jetzt shoppen 209,00 €

I wear my sunglasses at night…

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Im Sommer ist die Sonnenbrille ein fester Bestandteil deines Outfits. Unverzichtbar für einen Tag unter freiem Himmel und auch immer mit einem super Nebeneffekt: Solltet ihr unter müden Augen leiden, verdeckt sie diese im Handumdrehen.

Affiliate Link H&M: Cat Eye Sonnenbrille Jetzt shoppen 9,99 €

Glitzer macht das Leben bunter

Geliebt oder gehasst: Manchen von uns vergeht beim Anblick von Glitzer auf der Haut die gute Laune, für andere ist es das perfekte Highlight – du hast die Wahl. Ob mit ein bisschen Farbe im Gesicht, als Accessoire zum Aufpimpen deines Outfits oder eben ohne. Dem Open-Air-Sommer steht nichts mehr im Wege und solange du dich wohlfühlst, ist das die beste Voraussetzung.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.