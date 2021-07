Die Idee zu diesem blauen Wickelrock hatte Guidos neunjähriger Fan Valerie - sie schickte uns ihre Skizze. Guido war begeistert und hat den Look leicht optimiert umgesetzt. Bluse und Strohhut zum Tulpenrock kombiniert - mit diesem Look könnt ihr in Bullerbü Pilze sammeln oder eure Lieblingsstadt erkunden.