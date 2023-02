von Katja Sachse, Carolin Schwarberg So pur und doch so schön raffiniert – oder wie Guido sagt: Kurz und gut! Der cropped Pulli passt einfach zu allem, besonders zu schmalen Kleidern und weiten Hosen.

Du brauchst:

Garn von Lana Grossa, Qualität "Brigitte No. 2" (47 % Alpaka, 45 % Baum- wolle, 8 % Schurwolle, Lauflänge 140 m/50 g): 450 g (450/500/550), Angabe in S, für M/L/XL jeweils in Klammern, in Rohweiß Nr. 16 und Qualität "Brigitte No. 4" (80 % Baumwolle, 20 % Alpaka, Lauflänge 110 m/ 50 g): 500 (500/550/ 600) g in Creme Nr. 1. Das Wollpaket kannst du hier bestellen.

Rundstricknadel 7 und 8 (wenn du locker strickst) oder 8 und 9 (wenn du fest strickst) – wichtig ist, dass du auf die Angaben in der Maschenprobe kommst

1 kurze Rundstricknadel 7 (wenn du locker strickst) oder 8 (wenn du fest strickst)

Der Pullover wird stets mit vierfachem Faden gestrickt, je Qualität 2 Fäden.

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in den Klammern, jeweils durch Schrägstriche getrennt:

Größe S (M/L/XL)

Und so geht's:

Bundmuster: Mit dünner Nadel. Geteilt durch 5. Hinr: *1 M li, 3 M re, 1 M li, ab * stets wdh. Rückr: *1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, ab * stets wdh. In Runden: 1. Runde: *1 M li, 3 M re, 1 M li, ab * stets wdh. 2. Runde: *1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh. Die beiden Runden stets wiederholen.

Glatt RE: Mit dicker Nadel. Hinr re M, Rückr li M.

Maschenprobe: Glatt re mit vierfachem Faden: 9,5 M und 14 R = 10 × 10 cm.

Betonte Abnahmen (je Seite wird 1 M abgenommen): Die Abnahmen immer in den Hinr arbeiten. Re Rand: Randmasche, 2 M glatt re mustergemäß stricken, 1 Überzug (1 M re abheben, 1 M re, die abgehobene M überziehen). Li Rand: Mustergemäß bis auf die letzten 5 M stricken, 2 M re zusammenstricken, 2 M glatt re mustergemäß stricken, Randmasche.

Rückenteil: Mit dünner Nadel und vierfachem Faden 50 (55/55/60) M anschlagen und im Bundmuster 8 cm stricken, dabei in der letzten R verteilt 1 (0/4/3) M zunehmen = 51 (55/59/63) M. Weiter mit dicker Nadel glatt re stricken. Für den Raglan 13 cm ab Bundmuster beidseitig 0 (1/2/3) M abketten und nach folgend in jeder 2. R 16 (17/18/ 19) × 1 M betont abnehmen (siehe Erklärung oben). 23 (25/ 27/29) cm ab Raglanbeginn die restlichen 19 M abketten.

Vorderteil: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 20 (22/24/26) cm ab Raglanbeginn die mittleren 9 M abketten und beide Seiten getrennt beenden. Für die Halsausschnittrundungen noch in jeder R 3x1 M abnehmen, dann die restlichen je 2 M abketten. Dabei gegen Ende des Raglans die letzten Abnahmen nach außen versetzen.

Ärmel: Mit dünner Nadel und vierfachem Faden je 25 (25/27/27) M anschlagen und zwischen 0 (0/2/2) Randmaschen im Bundmuster 8 cm stricken. Weiter mit dicker Nadel in folgender Mustereintei- lung stricken: 10 (10/11/11) M glatt re, dabei verteilt 3 (5/6/8) M zunehmen, 5 M weiter mustergemäß im Bundmuster, 10 (10/11/11) M glatt re, dabei verteilt 3 (5/6/8) M zunehmen = 31 (35/39/43) M. Nachfolgend für die Armschrägung beidseitig 5x1 M alle 6 cm zunehmen = 41 (45/49/53) M. Für den Raglan 35 cm ab Bundmuster beidseitig 0 (1/2/3) M abketten und nachfolgend in jeder 2. R 16 (17/18/19) x 1 M betont abnehmen (s. Erklärung oben), dabei gegen Ende des Raglans die letzten Abnahmen so nach außen versetzen, dass die mittleren 5 M weiter im Bundmuster laufen. 23 (25/27/29) cm ab Raglanbeginn die restlichen 9 M abketten.

Ausarbeitung: Die Raglannähte schließen und am Halsausschnitt mit dünner Nadel und vierfachem Faden 60 M aufnehmen und in Runden im Bundmuster 5 cm stricken, dann alle Maschen abketten. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen.