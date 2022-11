von Tari Weber Den richtigen Lippenstift zu finden kann zu einer Odyssee werden. Gut, dass es einige Klassiker gibt, die jedem Hautton stehen. Wie sagt man so schön? Einer für alle und alle für einen!

Gloss and go

Wir fühlen uns zurück in die 90er katapultiert, obwohl die Geschichte des Lipgloss einige Jahrzehnte weiter zurückgeht: Einen der ersten Glosse entwickelte Max Factor in den frühen 30ern, um Schauspielerinnen einen verführerischen Schimmer auf die Lippen zu zaubern. Ob alleine oder über dem Lieblingslippenstift aufgetragen: Der kleine Helfer gehört mittlerweile zur Standardausstattung und macht sich vor allem zur warmen Jahreszeit und im Alltag gut. Die Leichtigkeit von Gloss rundet dezentes Sommer-Make-up ab. Einen qualitativ hochwertigen Lipgloss erkennt ihr übrigens daran, dass er kein klebriges Gefühl hinterlässt oder Fäden zieht.

Barely there

Zugegeben... hier ist "Einer für alle" kein Kinderspiel. Den richtigen Ton für einen selbst zu finden, ist vermutlich schon die größte Herausforderungen neben der richtigen Foundation – beide sind halt abhängig von der Hautfarbe und dem Unterton. Aber kommt es hart auf hart, heißt ein vermeintlicher Fehlkauf ohne Rückgabe-Möglichkeit nicht das Ende. Ist der Lippenstift zu hell, hilft es die Lippen zunächst mit einem dunklerem Lipliner zu umranden und anschließend durch Zusammendrücken und Reiben beide Töne miteinander zu mischen. Zu dunkel? Leicht auftupfen, Gloss drüber and off you go!

Red Hot Chili

Selbstbewusstsein, Energie, Kraft. Und immer en vogue. Das ideale Rot für alle Hautfarben spielt sich zwischen Feuerrot und Apple Candy Red ab. Dadurch bleibt viel Raum für Variation: zum Beispiel sorgt ein schwarzer Lipliner für mehr Fülle durch den Ombre-Look. Perfekt für Date Nights oder kältere Herbsttage. Wer den Kussmund matt bevorzugt, muss unbedingt auf die Pflege achten. Da viel Feuchtigkeit entzogen wird, sollte durch Lippenpeelings und -Masken vorgesorgt werden.