Peach-Lips So zauberst du dir einen sommerlichen Look

Dieser Lippenstift-Trend kommt uns gerade recht: Im Sommer zaubern die "Peach Lips" einen immer frischen Look – wir wollen sie nicht missen.

Frisch aussehen – das wollen wir doch irgendwie alle. Das Geheimnis dahinter setzt sich vermutlich aus einer Reihe von Gut-Tu-Faktoren zusammen, wie reichlich Schlaf, ausgewogener Ernährung und der Vermeidung jeglicher Stress-Faktoren. Klingt ja auch alles fein und sinnvoll, seien wir aber mal ehrlich: Immer lassen sich negative Einflüsse auf unseren Körper im Alltag auch nicht vermeiden. Wieso schaffen es manche Menschen dann, trotz Schlafmangel und Stresslevel immer irgendwie frisch auszusehen?

Da gibt es ein paar Beauty-Tricks und einer davon versteckt sich passenderweise im Lippenstift-Trend 2021. Die sogenannten "Peach Lips" sind gerade wieder im Kommen. Und was sollen wir sagen, sie erfüllen wirklich alles, was wir uns von einem samtigen Pfirsich und seiner zarten Blüte erhoffen: Sanftheit, die sich im matten Look besonders wiederspiegelt, gepaart mit der Spritzigkeit, die wir uns im Sommer wünschen.

Die Farbe "Peach" gibt es je nach Haut-Typ und Anlass in unterschiedlichen Nuancen. Für hellere Typen eignen sich vor allem die dezenteren Pfirsichfarben, die sich zwischen Rosa und Lachsfarben orientieren. Je dunkler der Teint, desto mehr darf es in Orangene gehen.

Den Lippenstift-Trend 2021 gibt's in dezent und mutig – je nachdem, wie du dich fühlst

Bei dezenteren, matten Peach-Farben, lässt sich der Lippenstift-Trend 2021 auch wunderbar in ein sonstiges Nude-Makeup integrieren. Helle Pfirsichtöne auf den Lippen sorgen dabei für einen zarten, man könnte ihn fast romantisch nennen, Look. Gleichzeitig bringt die leichte Farbnuance im Vergleich zum ansonsten natürlich gehaltenen Makeup die Haut zum Strahlen.

Knallige Peachtöne sind immer ein Hingucker. Hier gibt es aber eine kleine Stolperfalle: Weniger ist mehr! Wer mit dem restlichen Makeup auch hier haushaltet und die Augen vielleicht sogar gar nicht schminkt, rückt die Lippen noch mehr in den Fokus. Hier darf auch gern zur Glossy-Variante gegriffen werden. Ein stilsicherer, selbstbewusster Auftritt ist euch damit sicher!

Ob sanft oder mutig, eins ist sicher: Der Lippenstift-Trend 2021 macht gute Laune. Und das doppelt – denn die Ausstrahlung, die die Peach Lips euch schenken, schwappt automatisch auf euer Umfeld über. Und ihr selbst werdet euch rundum wohl und – ja, so einfach geht es eben doch – frisch wie der Frühling fühlen.