Showtime of my Life – Stars gegen Krebs Dieses Video sollte jede Frau gesehen haben

Showtime of my Life – Stars gegen Krebs

In der VOX-Show "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" fand gestern die Ladies Night statt. Und dabei entstand ein Video, das sich jede Frau anschauen sollte – und das auch Guido besonders am Herzen liegt.

Gestern Abend war es so weit: Die Ladies Night von "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" fand auf VOX statt. Und damit trauten sich sieben Frauen auf die Bühne, um dort nicht nur eine faszinierende Show abzuliefern, sondern sich nebenbei nackt zu machen – seelisch und körperlich.

Mit dabei waren Tanja Bülter, Lilly Becker, Sabine Kaack, Nicole Jäger, Carolin Kotke, Sonya Kraus und Susan Sideropoulos. Und begleitet wurden sie in der Vorbereitung auf die Show von niemand anderem als Guido Maria Kretschmer. Im Interview verriet Guido uns bereits, dass ihn der Dreh sehr berührt habe und dabei ein Video entstanden sei, das jede Frau gesehen haben sollte. Es geht um die Brustkrebsvorsorge – und wir wollen es euch nicht länger vorenthalten.