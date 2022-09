Auf Zack! 5 Ideen für ein schnelles Frühstück

Gehörst du zu den Menschen, die morgens entspannt frühstücken oder zu denen, die lieber länger schlafen und erst am Mittag was essen? Beides gut, aber damit Körper und Hirn richtig gut funktionieren, brauchen sie Nährstoffe. Das Geheimnis der Frühstücker:innen ist die Vorbereitung: Wie wäre es also mit ein paar flotten Ideen, um frischen Wind auf den Teller zu bringen?