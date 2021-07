Sommer, Sonne, Südsee? Brauchen wir gar nicht, wenn wir einen Garten vor der Tür haben. Oder eine Terrasse. Selbst ein Balkon reicht aus, um mediterranes Flair aufkommen zu lassen – Hauptsache es gibt genug Platz für unsere Liebsten.

Ein Dunst von Normalität am Horizont ist für die meisten bereits Grund genug zum Aufatmen. Feiern. Loslassen. Gäbe es da nicht ohnehin zahlreiche Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen und Einweihungen nachzuholen. Auf den Anlass kommt es in diesem Fall weniger an als auf die Gäst:innen. Dann fehlen nur noch ein paar Leckereien, Musik und – natürlich – die richtige Atmosphäre. Für letztere braucht man auch nicht viel, hier kommt es vielmehr auf das "was" an. Schon kleine Elemente können Garten, Terrasse und Balkon ausgehchic machen.

Nur wie findet man diese im Deko-Dschungel da draußen? Keine Sorge: Dafür gibt es ja uns. Und GUIDOS DEKO QUEEN. Guido Maria Kretschmer hält darin immer wieder Tipps bereit, wie man seinen Außenbereich stilsicher gestalten kann. Wir haben uns mal inspirieren lassen – und 10 Must-Haves für die nächste Gartenparty zusammengestellt.

Keine Sorge, hier kommen keine flippigen Flamingo-Lichter auf den Tisch (auch wenn es für die sicher auch den einen oder anderen Anlass gibt!). Stattdessen liegt der Fokus auf Freiheit. Wir wollen die frische Meeresbrise zu Hause nachfühlen, schmecken, riechen können – und versuchen deswegen, so viel mediterranes Flair wie möglich in unseren Außenbereich zu integrieren.

Naturfarben, wohin das Auge reicht, leichter Stoff, in dem sich der Wind fängt, feine Korbstrukturen, über die die Finger streichen – die Elemente unserer Gartenparty sorgen ganz unterbewusst dafür, dass sich die Sinne entspannen.

Ach ja: Und sie können natürlich nachhaltig unabhängig jeder Feier verwendet werden. Umso besser, wenn unsere Terrasse nicht nur für Gäst:innen sondern auch für uns schön hergerichtet ist. Eine Gartenparty kann also der ideale Anlass sein, um unserem Außenbereich mal einen frischen Look zu verpassen – die mediterrane Atmosphäre darf aber auch ganz ohne Feier einziehen. Lass dich einfach inspirieren und mach das draus, womit du dich wohlfühlst!