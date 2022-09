von Frank Mutters Lachs mit Raucharoma und Rucola-Himbeer-Salat

Zart, geräuchert und saftig – so geht Edelfisch vom Grill!

Lachs mit Raucharoma und Rucola-Himbeer-Salat: Das braucht ihr

4 Portionen serviert in 45 Minuten

Für den Lachs

2 küchenfertige Lachsfilets (à 400 g; mit Haut)4 Stiele Dill

4 Stiele Thymian

1 Knoblauchzehe

10 g Ingwer

½ Bio-Zitrone

½ TL geräuchertes Paprikapulver

5 EL Olivenöl

etwas Rauchsalz

Pfeffer aus der Mühle

Für den Salat

2 EL Pinienkerne

100 g Rucola

150 g Himbeeren

3 EL Himbeeressig

6 EL Olivenöl

1 EL süßer Senf

Salz, Pfeffer

Außerdem

Räucherbrett

Kohlegrill mit Deckel

Küchengarn

Räucherspäne

Grillthermometer

Lachs mit Raucharoma und Rucola-Himbeer-Salat: So geht's

Das Räucherbrett 8–12 Stunden in Wasser vollständig einweichen, am besten mit einem Gewicht beschweren. Lachsfilets unter fließendem Wasser abspülen, trocken tupfen. Dill und Thymian von den Stielen zupfen. Knoblauch und Ingwer schälen, sehr fein hacken. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben, eine Hälfte in dünne Scheiben schneiden.

Kohlegrill auf 250 Grad vorheizen. Paprikapulver mit 3 EL Olivenöl vermengen, die Lachs-Innenseiten damit bestreichen. Lachs von beiden Seiten mit Rauchsalz und Pfeffer würzen. Dill, Thymian, Knoblauch, Ingwer und Zitronenscheiben auf beiden Innenseiten verteilen, diese wie ein Sandwich zusammenlegen und mit dem Küchengarn festbinden. Das Räucherbrett aus dem Wasser nehmen.

Räucherspäne großzügig auf der Feuerstelle verteilen (auch in der Kohle), Deckel schließen und 10 Minuten warten, bis sich unterm Deckel Raucharoma entwickelt. Hautseiten des Lachs mit 2 EL Öl bestreichen. Grill auf indirekte Hitze schalten, Lachs samt Grillthermometer aufs Räucherbrett und dann auf den Grillrost legen – beim Öffnen des Grills sollte wenig Rauch entweichen. Gegebenenfalls etwas von der Späne nachfüllen. Lachs bei geschlossenem Deckel 15 Minuten räuchern (Kerntemperatur: 54–60 Grad).

Inzwischen für den Salat Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. Rucola waschen, zerzupfen, Himbeeren vorsichtig waschen und verlesen. Essig, Olivenöl und Senf zum Dressing verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Rucola und Himbeeren mit dem Dressing mischen, mit Pinienkernen bestreuen.

Brett mit dem Lachs vom Grill nehmen und auf einer Platte abkühlen lassen. Küchengarn durchschneiden, Lachs mit dem Salat servieren.

Franks Geheimtipp:

Statt auf dem Kohlegrill kann der Fisch gemeinsam mit Gemüse im Räucherbeutel im Backofen zubereitet werden.

