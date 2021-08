Das knackig-frische hawaiianische Potpourri aus buntem Gemüse ist genau richtig für eine schlanke Hula-Hoop-Taille.

4 Portionen

je 120 g Rotkohl, Zucchini und Möhren

2 Avocados

200 g TK-Dicke-Bohnen

200 g Tofu

8 EL Sesamöl

4 EL Agavendicksaft

Salz, Pfeffer

2 EL Sesamsaat

4 EL Teriyakisauce

6 Limetten

2 EL Tahin

8 Stiele glatte Petersilie

Serviert in 20 Minuten

1. Rotkohl mit einem großen, scharfen Messer in feine Streifen schneiden. Zucchini und Möhren putzen, waschen und mit einem Sparschäler längs dünne, lange Streifen abziehen. Avocados halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch vorsichtig mit einem Löffel aus der Schale lösen. Avocado­fruchtfleisch der Länge nach in circa 12 gleich breite und möglichst dünne Scheiben schneiden. Wer Spaß daran hat, formt die Avocadoscheiben beim Anrichten zu Rosenblüten. Tiefgefrorene Bohnen in eine Schüssel geben und mit heißem Wasser bedecken.

2. Tofu aus der Verpackung nehmen, mit Küchenpapier gut abtupfen und in 2 cm große Würfel schneiden. 4 EL Sesamöl in einer Pfanne erhitzen, Tofu darin rundherum 8 Minuten knusprig braten. 2 EL Agavendicksaft, Salz, Pfeffer, Sesamsaat (nach Belieben hell, dunkel oder beides) und 2 EL Teriyaki- sauce zugeben, 2 Minuten mitbraten.

3. Für das Dressing inzwischen Limetten ­halbieren, Saft auspressen. Limettensaft, 4 EL Sesamöl, 2 EL Agavendicksaft, 2 EL Teriyakisauce, 2 EL Tahin und 4 EL Wasser in einer Schüssel verrühren. Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Petersilie waschen, Blätter abzupfen, grob schneiden. Bohnen in ein Sieb geben, abtropfen lassen. Vorbereitete Zutaten in einer Schüssel anrichten. Mit Petersilie garnieren und das Dressing extra dazu reichen.

Franks Geheimtipp

Als Proteinquelle und Sattmacher eignet sich zum gesunden Rohkostschälchen auch Sushireis.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im Guido Heft Nr. 03/2021.