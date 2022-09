"Was die Leute wohl über mich denken, wenn …", "Warum sieht er eigentlich immer so schick aus und ich nicht?" – nur zwei Gedanken von vielen, die uns im Laufe unseres Lebens sicherlich mehr als einmal durch den Kopf gegangen sind.

Als süße, unschuldige Kinder geht es uns ziemlich am in Windeln verpackten Allerwertesten vorbei, was die Leute von uns denken. Hach, was für eine schöne Zeit das war! Schlimm wird es dann mit der Pubertät, denn auf einmal wollen wir dazugehören, passen uns Menschen und Richtungen an, bei denen wir Jahre später nur verlegen den Kopf schütteln können.

Und die Überreste dieser Wünsche – nicht anzuecken, beliebt zu sein, gestylt und karrieretechnisch enorm erfolgreich zu sein – begleiten uns dann vielleicht noch über viele Jahrzehnte unseres Lebens.

Das ist mir jetzt ziemlich egal

Aber nun zu den guten Nachrichten: Je älter wir werden, desto weniger Bedeutung haben diese ganzen Dinge für uns. Was andere Leute wohl über dich denken? Wen interessiert das denn? Dich auf jeden Fall nicht. Du hast schon genug gesehen und erlebt. Du weißt, wie viel du auf die Meinung von anderen Leuten geben kannst, nämlich herzlich wenig.

Warum sollte man sich eigentlich in die unbequemen Schuhe quetschen und sich Blasen laufen? Warum das Kleid anziehen, in dem man kaum sitzen kann, weil es so ungünstig geschnitten ist und eigentlich nur im Stehen gut aussieht? Weil andere es von dir erwarten? Weil sich das "so gehört"? Wieso nicht den XXL-Pullover überziehen, der hält viel wärmer und ist so kuschelig und weich.

Natürlich können wir alle immer noch gerne auf unser Äußeres achten, und manchen von uns ist es eben doch wichtig, dass man sie mag – egal, in welchem Alter. Das ist auch alles in Ordnung. Das Wichtige ist, dass man es aus eigenem Antrieb möchte. Und irgendwann erwischt es manche von uns vielleicht und wir denken: "Was interessiert mich eigentlich, was andere denken?" Ein paar Beispiele hierfür haben wir in unserer Bildergalerie für euch gesammelt.