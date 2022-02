Guido Maria Kretschmer zeigt sich zum Valentinstag ganz privat – und teilt ein ungesehenes Foto von sich und Herzblatt Frank Mutters mit uns.

Man mag sich darüber zanken, ob der Valentinstag feierwürdig oder nicht ist, einig werden sich heute aber alle Streithähne bei einem Thema: Das neue Bild von Guido Maria Kretschmer ist wirklich herzallerliebst.

Dabei ist es im klassischen Sinne gar nicht so "neu". Vielmehr erinnert Guido zum Tag der Liebe mit einem privaten Foto an seine eigene Honeymoon-Phase – mit Herzblatt Frank Mutters, an dessen Schulter er sich liebevoll schmiegt.

Die beiden wirken damals so frisch verliebt wie heute. Ob ihnen das ihre Jugendlichkeit bis heute beibehält? Denn obwohl die Männer auf dem Foto ein ganzes Stück jünger sein dürften, erkennt man sie doch sofort wieder.

Gestern. Heute. Für immer. Lang lebe die Liebe!

"Gestern. Heute. Für immer. Lang lebe die Liebe!", steht unter dem Foto geschrieben. Uns fällt auf dem Bild übrigens nicht nur die Verliebtheit der Turteltäubchen auf. Sondern deren Kleidungsstil – na, alles andere hätte uns auch überrascht, aber die beiden hatten definitiv schon damals Stil!

Guido Maria Kretschmer trägt eine bunt gemusterte Bluse mit Blumen auf dunklem Untergrund, die wir so heute gleich wieder kaufen würden. Auch Frank Mutters begeistert mit einem gemusterten Jeanshemd, das gerade ebenfalls wieder modern sein dürfte. Schick!

Wir wünschen dem Paar einen wunderbaren Valentinstag und freuen uns auf ganz viele weitere Pärchenbilder!

Übrigens sind Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters mittlerweile schon seit mehr als 35 Jahren zusammen – wir haben mit einem Paartherapeuten darüber gesprochen, wie man nach so langer Zeit noch so frisch verliebt bleibt. Und diese Liebesgeheimnisse (oder auch das Guido-Frank-Phänomen, wie wir es taufen) teilen wir zum Valentinstag natürlich gern mit euch – ihr könnt sie im hier im Beziehungsinterview nachlesen.