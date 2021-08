Bambusfaser

Wassermänner: Die kreativen Hightech-Freaks

(21. Januar – 19. Februar)



„Go with the Flow“: Innovative Materialien und Trends kennen Wassermänner meist als Erste. Waren es in den 90ern Mikrofasern, mit denen sie sich fotorealistische Ozeanwelten inklusive Delfin ins Bett holten, sind es heute – dank ihres starken Umweltbewusstseins – hypoallergene Bambusfasern. In der Produktion nachhaltiger und wassersparender als Baumwolle, regulieren diese weich und cool zugleich die Körpertemperatur: So wird es dem freiheitsliebenden Luftzeichen nie zu heiß. Und wenn dann noch zarte Blautöne auftauchen, lässt es sich wie im siebten Himmel von Arielle, Nemo oder der nächsten Abenteuerreise träumen.



Kissen- und Bettbezüge aus Bambus, diverse Größen, ab ca. 100 Euro (paragonbamboo.com).

