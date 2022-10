Die Liebe ist nicht bombastisch, laut und schrill. Sie zeigt sich in den kleinen Gesten, wie auch Studien beweisen.

Er springt auf den Tisch im Café und beginnt, lauthals ein Lied anzustimmen, dass seine unendliche Liebe zu seiner Angebeteten in die Worte fasst, die er selbst nicht zu finden vermag. Hach, so etwas mag im Film eine wirklich rührende (und ziemlich "amerikanische") Geste sein – im echten Leben mag das zum einen eher viele Menschen peinlich berühren und zum anderen dürften die wenigsten auf die Idee kommen.

Eine Beziehung, die einem Höhepunkt nach dem anderen hinterherjagt, wird für alle Beteiligten irgendwann vor allem eins: anstrengend.

Natürlich können große romantische Gesten wie hundert Blumensträuße, eine Nachricht am Himmel oder ein Heiratsantrag vor allen Freund:innen und der Familie den:die Partner:in überraschen und begeistern – doch eine Beziehung, die einem Höhepunkt nach dem anderen hinterherjagt, wird für alle Beteiligten irgendwann vor allem eins: anstrengend. Dabei sind es die kleinen Dinge, die die Liebe zwischen Menschen mindestens genauso gut – wenn nicht gar besser – aufrechterhalten können.

Warum sind die kleinen Dinge so wichtig für eine Beziehung?

Für eine glückliche Beziehung kann der Alltag giftig sein – wenn "Alltag" meint, dass man mehr nebeneinanderher als miteinander lebt. Wenn die Gespräche und Wertschätzung ausbleiben, weil die Arbeit zu einnehmend ist, der Haushalt alle Kraft raubt oder man sich schlicht nichts mehr zu sagen hat, laufen auch die einstmals glücklichsten Paare Gefahr, sich zu entlieben.

Dabei lässt sich eure Liebe mit nur ein wenig Einsatz aufrechterhalten, indem du deinem:deiner Liebsten zeigst, wie wichtig er:sie für dich ist. Eine Studie aus 2013 arbeitete zum Beispiel heraus, dass bereits kleine freundliche Gesten wie eine Packung Schokolade bedeutender waren als "generische" Liebesbeweise. Meint: Wenn dein:e Partner:in Schokolade mag, schadet es nie, ihm:ihr ab und an ein kleines Stück zu schenken, um zu zeigen, dass du ihn:sie und die Bedürfnisse wahrnimmst.

In einer anderen Studie wurden Personen nach Taten gefragt, die für sie "bedeutende Signale der Liebe" darstellten. Das Ergebnis waren nicht spontane Gesangseinlagen im Café oder hundertfache Blumen, sondern alltägliche Gesten wie Freundlichkeit, Komplimente und Zeichen für Zuneigung. Diese täglichen kleinen Liebesbeweise haben eine direkte Auswirkung auf das Wohlbefinden und den Optimismus der Partner:innen, wie eine Studie aus 2020 herausfand.

"Ich sehe dich", "Du bist mir wichtig", "Ich weiß dich zu schätzen" – das sind alles wichtige Botschaften, die durch diese kleinen Gesten kommuniziert werden.

Was für kleine Gesten kannst du in deine Beziehung einbinden?

Beziehungen sind so individuell wie die Menschen, die sie führen. Deswegen sind Tipps für eine gesunde Beziehung auch immer so eine Sache: Was für eine:n selbst passt, ist schwer zu sagen. Daher haben wir gleich eine ganze Liste an möglichen Ideen, wie du deinem Gegenüber deine Wertschätzung zeigen kannst.

Gerade wenn du mit deinem:deiner Partner:in zusammenwohnst, habt ihr euch vielleicht die Haushaltsaufgaben aufgeteilt. Und es mag sein, dass eine Person für einen bestimmten Bereich zuständig ist – ob ihr das so abgesprochen habt oder es sich vielleicht über die Zeit so ergeben hat.

Du kannst dir einmal den Spaß erlauben und eine Aufgabe übernehmen, die dein:e Partner:in sonst immer erledigt – auf diese Weise zeigst du zum einen, wie sehr du zu schätzen weißt, was die andere Person für dich tut. Und zum anderen nimmst du ihr eine Aufgabe ab, was nie verkehrt ist.

Achte auf die Bedürfnisse und Wünsche deines:deiner Partner:in

Wenn du erkennen kannst, was dein:e Partner:in braucht und möchte – und ihm:ihr dieses Bedürfnis auch noch ungefragt erfüllst – hast du schon einmal beziehungstechnisch eine Menge richtig gemacht. Zum Beispiel: Wenn ihr beide im Home Office seid, kannst du deinem Lieblingsmenschen eine Tasse Tee machen, weil du vielleicht weißt, dass er:sie im Arbeitsmodus schnell vergisst, genug zu trinken.

Oder du bringst ihm:ihr etwas (gesundes) zu Essen mit, wissend, dass deine Lieblingsperson im Alltagsstress gerne mal ignoriert, dass Gemüse und Obst als tägliche Mahlzeit einzunehmen sind. Deinem:deiner Partner:in wird nicht verborgen bleiben, dass du die Bedürfnisse klar sehen kannst, die sie manchmal selbst aus den Augen verliert.

Liebe zeigt sich durch Nähe – auch körperliche

Kuscheln auf dem Sofa, Umarmungen zur Begrüßung oder zum Abschied, Händchenhalten – all diese Dinge zeigen deinem:deiner Partner:in, dass du die körperliche Nähe sehr schätzt und nicht missen willst. Eine Studie fand sogar heraus, dass Berührungen ihren Teil zum Wohlbefinden in einer Beziehung beitragen. Körperliche Nähe kann ebenso auch psychische Intimität begünstigen und dabei helfen, dass ihr euch sicher beieinander fühlt.

