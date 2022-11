von Nil-Susann Yeger Egal ob es das erste Mal ist, dass du dich verliebst oder es das dreißigste Mal ist – ein kribbeln im Bauch ist immer wieder da. Sätze wie "Ihr seid gerade in der Honeymoon Phase" sind Indikatoren dafür, dass dein Umfeld merkt, wie glücklich du mit dem Menschen bist und ein Zeichen dafür, dass sich da mehr anbahnt, als sich nur zu mögen.

Doch woran bemerkst du selbst, dass du dich verliebst und langsam noch mehr für sie:ihn empfindest? Diese Anzeichen von Experten können dir dabei helfen zu erkennen: Es ist so weit!

1. Du findest den Geruch von ihr:ihm anziehend

Damit ist nicht das Parfüm gemeint, sondern der Körpergeruch. Dabei spielen die Botenstoffe Pheromone eine Rolle, denn diese können auf einen Menschen anziehend wirken. Wenn du deine:n Partner:in trotz Schweiß gut riechen kannst und dich dabei ertappst, wie du an ihren:seinen getragenen Kleidungsstücken schnüffelst, dann fühlt sich auch dein Körper zu ihm:ihr hingezogen.

2. Du wünschst dir gemeinsame Traditionen

Eine Tradition in der Familie oder mit deinen Lieblingsmenschen zu haben, bindet und stärkt das miteinander. Wenn du dir neue Rituale mit deiner:deinem Liebsten wünschst, dann ist dies ebenfalls ein Zeichen, dass du mehr empfindest. Diese wiederkehrende Aktivität kann euch beide auf einer anderen Ebene verbinden und die Beziehung positiv beeinflussen.

3. Ihr habt Spaß zusammen

Eine gute Zeit zu haben und Erlebnisse zu teilen ist wundervoll. Wenn du in die Person verliebt bist, ist fast jedes geteilte Erlebnis ein schönes. Das nervige Suchen nach einem Parkplatz ist nur halb so schlimm, da ihr trotzdem die Zweisamkeit genießt und euch amüsiert. Es ist ein gutes Zeichen, wenn ihr beiden Spaß habt, obwohl etwas nicht nach Plan läuft oder etwas für sich langweilig ist.

4. Du interessierst dich für die Love Language von deinem:deiner Partner:in

Menschen lieben und kommunizieren unterschiedlich. Zu wissen auf welche Art und Weise dir dein Gegenüber dir die Zuneigung am liebsten zeigt, kann dich emphatischer machen. Nach Gary Chapman gibt es fünf Arten, wie Menschen ihre Liebe zeigen und zum Ausdruck bringen. Sprecht ihr die gleiche, hat dies hohes Potenzial für etwas Langfristiges.

5. Du legst Wert auf die Meinung

Bei Entscheidungen fragst du jetzt nicht nur deine Freund:innen sondern auch deine:n Liebste:n. Wenn du die Meinung schätzt und sie dir zu Herzen nimmst, dann weißt du, dass er:sie dir sehr wichtig geworden ist.

6. Zusammen die Zukunft planen

Es fühlt sich nicht komisch sondern natürlich an, über Aktivitäten zu sprechen, die ihr gemeinsam in der nächsten Zeit vorhabt. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, etwas im Voraus zu vereinbaren und zu planen, dann ist dies ein gutes Zeichen, das es in eine ernstere Richtung gehen kann.

7. Kuscheln erfüllt dich genauso wie Sex

Wenn es sich nicht nur um Sex bei euch dreht und du dich auf zärtliches Kuscheln freust, dann kannst du dir sicher sein, dass du dich verliebst. Sich in den Armen des:der anderen einzukuscheln, lässt dich geborgen fühlen und du verspürst Glückseligkeit.

8. Du denkst nicht mehr an deine:n Ex

Du bist so glücklich und zufrieden, dass du im Hier und Jetzt bist. Dein:e Ex-Freund:in ist nicht mehr präsent, du bist voll und ganz auf deine neue Liebe fokussiert. Auch das etwaige Ghosting von Personen, die dir mal wichtig waren, hat jetzt weniger Gewicht, da du nun jemand passenderen an deiner Seite hast.

9. Du zeigst dich wie du bist

Wer kennt es nicht – am Anfang wollen wir uns immer von unserer besten Seite zeigen. Umso länger man sich kennt, oder je häufiger man sich sieht, umso intimer kann man miteinander werden. Wenn du das Gefühl hast, dich so zu zeigen, wie du bist, ohne dich zu verstellen, seid ihr auf einem guten Weg. Es ist wichtig, bei der anderen Person ganz man selbst zu sein – und das Gefühl zu haben, dass man das auch sein darf.

10. Die Familie kennenlernen

Für manche ist dieser Schritt ein größerer für manche weniger. Wenn du darüber nachdenkst, ihn:sie deiner Familie vorzustellen und in das Familienleben zu integrieren, dann ist auch das ein Zeichen für deine stärker werdenden Gefühle.

