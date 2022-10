"Ehrlich gesagt ..." 6 Tipps von Guido für ehrliche – und charmante – Kritik

Kritik kann vernichtend sein. Es sei denn, man verpackt sie so charmant wie Guido. Sechs Tipps vom Meister, wie wir in verschiedensten Lebenslagen all die Dinge ansprechen, die uns bei anderen unangenehm auffallen, ohne zu verletzend zu sein