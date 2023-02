Studie Das ist für Frauen ab 50 die wichtigste Zutat einer Beziehung

Menschen ab 50 wissen oft genau, was sie in ihrer Beziehung wollen.

Mit über 50 hört das Liebesleben nicht auf – doch was wünschen sich Menschen dieser Generation für ihre Partner:innenschaft? Eine Studie klärt auf.

In Film und Fernsehen werden die Höhen und Tiefen der Suche nach der wahren Liebe für Menschen um die 30 von allen Seiten beleuchtet. Doch selten geht der Blick auf die Menschen, die schon ein wenig mehr Lebenserfahrung haben sammeln können. Wie sieht deren Dating-Leben eigentlich aus? Sicherlich holen sie sich keine Dating-Tipps von fiktiven Figuren wie Ted aus "How I Met Your Mother" oder Carrie aus "Sex and the City" holen.

Wie das Online-Datingportal "Zweisam" in einer von YouGov durchgeführten Umfrage mit über 900 Teilnehmenden herausfand, braucht die Generation 50+ auch überhaupt keine Tipps der überheblichen Jugend. Sie haben ganz genaue Vorstellungen davon, was ihnen für eine romantische Beziehung wichtig ist und auch wo ihre Grenzen liegen. Nicht nur Ted und Carrie können von ihnen noch so manches lernen. Wir haben die spannendsten Ergebnisse der Umfrage zusammengefasst.

Was sich die Generation 50+ von einer Beziehung erwartet

Was ist der Generation ab 50 besonders wichtig an ihren Partner:innen? Mit 81 Prozent hat die absolute Mehrheit eine Eigenschaft als klaren Favoriten: Ehrlichkeit. Die wünscht sich nicht nur diese Generation, wie eine Studie untermauert hat. Vertrauen gehört für alle zu den Fundamenten einer glücklichen – und stabilen – Beziehung dazu. Schließlich schenken wir dem:der Partner:in etwas ungemein kostbares und zerbrechliches: unser Herz. Wir müssen sicher sein können, dass unser Gegenüber stets unser bestes im Sinn hat und für uns da ist – wirklich da ist –, wenn wir ihn:sie brauchen. Andersherum gilt das natürlich genauso. Auf Platz 2 und 3: "Treue" (64 Prozent) und "gemeinsames Lachen" (62 Prozent).

Beim Thema Sexualität gehen die Meinungen von Männern und Frauen hingegen auseinander: Während mehr als die Hälfte der befragten Männer angibt, dass Sex für eine Beziehung besonders wichtig sei, kommt nicht einmal ein Drittel der befragten Frauen (28 Prozent) zum selben Ergebnis. Die Forschung legt zumindest die Vermutung nahe, dass häufiger Sex eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden eines Menschen hat und mit erhöhter Zuneigung verbunden ist – doch für die befragten Frauen über 50 spielt er offenbar eine untergeordnete Rolle in der Beziehung.

Weitere Erkenntnisse der Studie

Die Generation 50+ hat eine romantische Natur – schließlich glauben laut der Umfrage mehr als die Hälfte der Befragten (60 Prozent) an "schicksalhafte Begegnungen". Doch allein darauf vertrauen will jede vierte befragte Person dann lieber doch nicht und nimmt das eigene Liebesleben – zum Beispiel durch Dating-Apps – selbst in die Hand.

Schluss mit der Romantik ist allerdings beim Thema Wohnort: Nur acht Prozent würden für eine Partner:innenschaft umziehen wollen und für fast die Hälfte ist klar, dass sie ihre Heimat nicht für die große Liebe verlassen würden. So hat die romantische Natur eben auch ihre Grenzen. Auch auf Diskussionen über Prinzipien haben die meisten Befragten offenbar auch keine Lust, denn 53 Prozent suchen in einer Beziehung Menschen mit der gleichen Einstellung. Auch damit ist die Generation 50+ nicht allein, denn wie die Umfrage festgestellt hat, haben Partner:innen, die in ihnen wichtigen Punkten (politische Einstellung, persönliche Werte etc.) gleich eingestellt sind, eine zufriedenere Beziehung.

Es zeigt sich: Die Suche nach der Liebe ist fast immer gleich, ob man nun 18 oder 80 ist. Wir suchen nach Menschen, die für uns da sind, die uns verstehen, uns zum Lachen bringen und ehrlich mit uns umgehen. Diese Sehnsucht nach Liebe vereint uns – über alle Generationen hinweg.

Verwendete Quellen: "Zweisam"-Report, time.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, greatergood.berkeley.edu, psyarxiv.com, tandfonline.com