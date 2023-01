DieChallenge in der Challenge ist, den Druck aus ebendieser zu nehmen. Denn genau daran kann es liegen, dass so viele von den uns vorgenommenen Vorsätzen schnell scheitern, die Fitnessstudios bereits im Februar gähnend leer sind und wir uns am Tresen in der Eckkneipe wiederfinden.

Wieso müssen wir uns stressen, wenn wir unser Wohlbefinden stärken wollen? Geh es ganz entspannt an. Vielleicht ist es dafür erst einmal wichtig, die eigene Person besser kennenzulernen.