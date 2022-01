Deshalb liebt Guido die Shopping-Competition so sehr

10 Jahre Shopping Queen "Das ist Teil meiner DNA" Deshalb liebt Guido die Shopping-Competition so sehr

"Shopping Queen" feiert zehnten Geburtstag: Herz der Sendung ist seit der ersten Folge natürlich Guido höchstpersönlich, der hier verrät, was ihn an dem Format schon immer so fasziniert hat.

Fünf Kandidatinnen, eine Stadt, ein Motto - das Prinzip von "Shopping Queen" ist einfach. Vielleicht zieht die Sendung auch deshalb seit zehn Jahren so viele Zuschauer:innen in ihren Bann. Einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Formates leistet aber auch Designer Guido Maria Kretschmer. Seit der ersten Folge sind seine Kommentare und Bewertungen ein zentrales Element von "Shopping Queen".

10 Jahre "Shopping Queen" - Guidos Erzähltalent zeigte sich schon in frühen Jahren

Seine ehrliche und direkte Art, über andere zu sprechen, rettete auch in Guidos privatem Umfeld schon die ein oder andere langweilige und frustrierende Situation. In welchen Momenten sich seine Karriere als "Shopping Queen"-Juror bereits angedeutet hat und was er über das zehnjährige Jubiläum des Erfolgsformates denkt, seht ihr hier.

