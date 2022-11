Draußen ist es noch dunkel, hinter den Vorhängen leuchten einzig Straßenlaternen und weihnachtliche Lichterketten der Nachbarfenster hinein. Noch in Schlafanzughose startest du langsam in den Tag. In der Küche riecht es nach Kaffee und der Schale Mandarinen auf dem Tisch. Du nimmst dir eine Tasse, setzt dich hin und nimmst dir ein paar Minuten nur für dich. Deine Augen suchen bereits die bunten Farben und glitzernden Zahlen ab, bis sie an einer hängen bleiben. Gefunden. Mit dem Daumen drückst du vorsichtig auf das Türchen, bis die Pappe unter einem leisen "Ratsch" nachgibt.

Ob sich dahinter nun ein Stück Schokolade, eine Probe Naturkosmetik oder ein Glühweingewürz versteckt, ist erst einmal egal: der Zauber von Adventskalendern lebt von der täglichen, kleinen Überraschung. Er weckt die kindliche Neugier in uns, was sich wohl hinter dem Türchen verbergen mag. Und damit eine Vorfreude auf Weihnachten, die vielen von uns im Laufe des Erwachsenenwerdens irgendwo zwischen Konsumkritik und Geschenkestress verloren gegangen ist.

Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an Adventskalendern für Erwachsene auf dem Markt. Wir wollen in dieser Strecke einige vorstellen. Es muss dabei nicht um den größten, teuersten, tollsten Kalender gehen. Lasst uns den Inhalt dieses Jahr erst einmal zweitrangig behandeln – und uns stattdessen an dem erfreuen, was der Kalender ganz unaufgeregt mit sich bringt: Die Freude an den kleinen Dingen. Der kurze Moment ganz für sich. Die Achtsamkeit beim Türchen öffnen. Und die damit verbundene Ruhe, die man sich jeden Tag für paar Minuten selbst schenkt.

Also: Wenn du dir oder deinen Liebsten eine Freude machen willst, stöbere doch mal durch die diesjährigen Adventskalender. Persönlicher Tipp, wenn du dich nicht entscheiden kannst: Teilt euch die Kalender im Haushalt und öffnet abwechselnd verschiedene Türchen – so gibt es auch keinen Streit. Denn ja, neben kindlicher Vorfreude kann bei den Überraschungen durchaus auch mal kindlicher Neid aufkommen...

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.