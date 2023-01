von Christian Schierwagen Autor:in ALOK spricht mit uns über Hass, Trauma und eine Welt jenseits der Geschlechterbinarität – eine Welt, die bereits jetzt existiert.

"Die Tage, an denen ich mich selbst am schönsten finde, sind die Tage, an denen ich die größte Angst habe", schreibt ALOK in their Buch "Mehr als Binär" (im englischen Original: "Beyond the Binary"). ALOK ist Autor:in, Dichter:in, Komödiant:in und Redner:in. Und ALOK ist nicht binär, verwendet die Pronomen "they/them" (ins Deutsche übersetzbar mit bspw. "er:sie") – und wird dafür von anderen Menschen angefeindet, beleidigt, schikaniert.

Wie fühlt es sich an, in einer Welt zu leben, in der Geschlecht nicht als ein soziales Konstrukt gesehen wird, sondern als Gesetz, als umgelegte Ketten? Was hält ALOK von Menschen, die them und anderen queeren Menschen Gewalt antun? Und wie würde sie aussehen, eine Welt jenseits der Geschlechtsbinarität? Wir haben mit ALOK über diese und weitere Themen gesprochen.

ALOK im Interview: "Wir leben in einer Gesellschaft, die Menschen ständig traumatisiert"

GUIDO: ALOK, du bist nicht binär, ein Begriff, der bei vielen Menschen Fragezeichen hervorruft. In deinen eigenen Worten: Was bedeutet nicht binär?

ALOK: Nicht binär ist ein Begriff für Menschen, deren Geschlecht weder ausschließlich Mann noch Frau ist. Es gibt nicht die eine Art, nicht binär zu sein, und jede nicht binäre Person hat ihre eigenen einzigartigen Erfahrungen. Diese Komplexität ist dem menschlichen Dasein eigen. Wir alle haben individuelle Erfahrungen mit uns selbst und der Welt, und es ist eine schöne Sache, dies anzuerkennen.

GUIDO: Wie fühlt es sich an, die eigene Geschlechtsidentität immer wieder aufs Neue rechtfertigen und verteidigen zu müssen?

ALOK: Das ist demoralisierend. Als Künstler:in fühle ich mich berufen, Werke über viele weitreichende Erfahrungen zu schaffen: Trauma, Trauer, Liebe, inneren Wachstum. Aber so oft reduzieren mich die Leute auf meinen Körper und versuchen, meine Identität zu delegitimieren.

Ich habe weitaus wichtigere Dinge mit meiner Zeit zu tun, als zu beweisen, was bereits "ist".

Was mir hilft, diese unerbittliche und systematische Abwertung dessen, was ich bin, zu ertragen, ist, dass ich mich daran erinnere, dass es eigentlich nicht um mich geht, sondern um die ungelösten Unsicherheiten und Projektionen der anderen Menschen. Starke und sichere Menschen haben nicht das Bedürfnis, andere Menschen aus ihrer Existenz zu verdrängen.

GUIDO: Woher glaubst du, kommt diese starke Emotionalität – und teilweise auch Aggressivität – von cis Menschen beim Thema Trans, Gender und Nicht-Binarität? Warum werden diese Menschen von vielen augenscheinlich als Gefahr gesehen?

ALOK: Das alles ist nicht neu. Wir waren in der Vergangenheit und sind auch weiterhin ein bequemer Sündenbock für die Machthaber:innen, um ihre Macht zu monopolisieren und die Verantwortung für Ungleichheit zu verdrängen. Da wir eine kleine Minderheit mit wenig institutioneller Macht sind, können die Menschen mit wenig Widerstand oder öffentlichem Aufschrei wirksame Desinformationskampagnen gegen uns führen, die Angst schüren. Das ist schon seit Jahrhunderten so üblich.

Als ich in Deutschland auf Tournee war, hatte ich die Gelegenheit, die beeindruckende Ausstellung "To Be Seen: Queer Lives 1900-1950" im Münchner Dokumentationszentrum für die Geschichte des Nationalsozialismus zu sehen. Ich kann sie nicht genug empfehlen. Diese bewegende Ausstellung zeigt, wie die lebendige queere und transgender Welt im Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts als Teil des aufkommenden Faschismus ins Visier genommen und ausgelöscht wurde.

Ich bin zutiefst beunruhigt, dass die Transphobie in Deutschland wieder zunimmt und ähnliche Taktiken der Sündenbocksuche anwendet.

Wenn überhaupt, dann sollte Deutschland bei der Verurteilung dieser Praxis der Verunglimpfung von Minderheiten weltweit eine führende Rolle spielen. Deutschland sollte auf der globalen Bühne aufzeigen, dass diese Praxis Teil eines größeren Projekts der Kontrolle und Gewalt ist.

GUIDO: In anderen Interviews sprichst du davon, dass Empathie der Weg ist. Wie kann das gelingen?

ALOK: In den letzten zehn Jahren hat sich die Forschung über die Auswirkungen von Traumata auf unsere individuelle Psyche und die Gesellschaft stark ausgeweitet. Frühere Generationen wussten nicht einmal, dass es Traumata gibt, geschweige denn, wie sie sich in unseren Körpern, Familien und Kulturen manifestieren. Ich bin tief in diese Literatur eingetaucht und stehe im Gespräch mit Psychiater:innen, Neurolog:innen und Fachleuten aus dem Bereich der psychischen Gesundheit, die meinen Ansatz beeinflussen.

Was ich gelernt habe, ist, dass diejenigen, die zu wütenden Aufschreien gegen völlig Fremde neigen, in Wirklichkeit ihren eigenen unverarbeiteten Kummer und Schmerz zeigen. Sie projizieren ihre ungelösten Ängste auf andere Menschen. Wenn Menschen, die grundlegende Traumata erlebt haben, keine Möglichkeiten für eine sinnvolle Heilung oder Lösung haben, projizieren sie diesen Schmerz auf andere.

Es ist oft einfacher, ganze Gemeinschaften als gefährlich darzustellen, als sich mit dem Schaden auseinanderzusetzen, der in unserer eigenen unmittelbaren Umgebung durch die Menschen entsteht, die wir kennen.

Ich entscheide mich für Mitgefühl, nicht weil ich glaube, dass ich ein besserer Mensch bin, sondern weil ich glaube, dass es die Ursache des Problems an der Wurzel packt. Das Problem ist eine Gesellschaft, die, anstatt sich um die Leidenden zu kümmern, noch mehr Grausamkeit und Verurteilung verbreitet.

Die Wahrheit ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Menschen durch Institutionen wie die Geschlechtertrennung ständig traumatisiert. Selbst die Menschen, die sich so lautstark gegen trans und nichtbinäre Menschen aussprechen, leiden unter diesem binären Geschlechtssystem.

ALOK lebt jenseits der Geschlechterbinarität – und ist damit nicht allein. © Menon Landscape

GUIDO: Für eine cis-Person (ein Mensch, der sich mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifiziert) ist es selbstverständlich, dass die Welt um sie herum ihre Geschlechtsidentität als gegeben sieht. Niemand würde einem kleinen Jungen sagen: "Pass mal auf, du bist noch viel zu jung, du weißt ja gar nicht, ob du nicht doch jemand anderes bist."

Wenn dieser Junge aber sagt, er sei ein Mädchen, heißt es oft: "Pass mal auf, du bist noch viel zu jung, du weißt ja gar nicht, dass du jemand anderes bist." – Was ist hierzu deine Meinung?

ALOK: Diese Doppelmoral entsteht, weil nicht binäre und trans Menschen immer noch als nicht real angesehen werden, als würden wir vorgeben, etwas zu sein, was wir nicht sind. Es ist zutiefst beunruhigend, dass Menschen dem, was andere sagen, dass wir sein sollten, mehr Autorität einräumen als dem, was wir selbst wissen, wer wir sind. Wie du selbst sagst, wäre es inakzeptabel, wenn die gleiche Ablehnung gegenüber cis Männern und Frauen geäußert würde.

Das liegt nicht an der Wissenschaft, sondern an der gesellschaftlichen Konvention. Es geht nicht um Biologie, es geht um Macht.

Die vermeintliche Natürlichkeit der gleichgeschlechtlichen Geschlechter ist ein relativ junges historisches Phänomen, das insbesondere mit dem westlichen Kolonialismus zusammenhängt. Dies ist durch Generationen von Forschungen über Kolonialismus und Geschlecht dokumentiert worden, wird aber in unserem Bildungssystem und in der Gesellschaft nicht weit verbreitet, um die gegenwärtigen Verhältnisse als die einzige Art und Weise zu naturalisieren.

GUIDO: Eine Welt jenseits der Geschlechterbinarität – wie würde diese deiner Meinung nach aussehen?

ALOK: Diese Welt existiert bereits. Es gibt sie in verschiedenen indigenen Kulturen auf der ganzen Welt jenseits der westlichen Geschlechterbinarität. Es gibt sie in trans und nicht binären Gemeinschaften, die sich als das erleben und lieben, was sie sind, und nicht als das, was man ihnen vorschreibt. Und durch meine Teilnahme an diesen Gemeinschaften kann ich sagen: Es sieht unglaublich großartig aus (und fühlt sich auch so an!), prächtig und tiefgründig. Als ob jeder Tag ein Wunder wäre. Denn das ist er auch.

Verwendete Quellen: Interview, lsvd.de, antidiskriminierungsstelle.de, nsdoku.de, bpb.de, stern.de