Advent, Advent, die Umwelt brennt. Zugegeben, es gibt schönere, aber kaum wichtigere Assoziationen. Deswegen wollen wir auch beim Thema Adventskalender dieses Jahr mit der Tür ins Haus fallen: Nicht nur wir, sondern auch unsere Umwelt hat gerade eine Extra-Portion Liebe, Pflege und Aufmerksamkeit verdient.

Die letzten Jahre waren nicht einfach, vielmehr ist die Welt von einer Katastrophe in die nächste gerast. Zum Winter ist es daher an der Zeit, einmal innezuhalten. Das Tempo rauszunehmen. Zurück-, aber auch nach vorne zu blicken. Um Weihnachten herum machen es sich die Menschen zur Aufgabe, sich gegenseitig eine Freude zu machen. Wie wäre es, wenn wir dabei dieses Jahr gleichzeitig an die Umwelt denken würden?

Adventskalender sind längst nicht nur für Kinder da, vielmehr sind sie gerade für uns Erwachsene wichtig – um unsere kindliche, im Alltag schnell vergessene Vorfreude wieder zu entfachen. Im Herbst wird also fleißig gebastelt oder geshoppt, um Freund:innen oder Familienmitgliedern 24 Türchen zu bescheren. Die unschöne Wahrheit: Neben Freude verbreiten Adventskalender bei all der Dekoliebe auch gerne mal eine Menge Müll. Und den können wir – und unsere Welt – gerade so gar nicht gebrauchen.

Alternative Adventskalender, die nachhaltig Freude bereiten

Trotzdem wollen wir gerade dieses Jahr nicht verzichten. Müssen wir auch gar nicht. Mittlerweile gibt es ganz viele liebevoll durchdachte Adventskalender auf dem Markt, die uns den Mental Load verringern – und einfach mal für uns und die Umwelt mitgedacht haben. Alles, was wir noch tun müssen? Verschenken, selbst genießen, freuen.

Wer aber Spaß am Basteln hat, soll auch nicht zu kurz kommen. Auch selbst gemachte Adventskalender können mit ein paar Tricks ganz einfach nachhaltiger gestaltet werden – ohne dass sie nach Öko aussehen, versprochen. Wie das geht? Schau dich einfach mal in unserer Strecke um. Wir haben Inspiration gesammelt für die schönsten grünen Adventskalender zum Kaufen – und auch ein paar Ideen für Zutaten für selbst gebastelte Türchen. Wir sagen nur Lavendel-Seife und Lebkuchen-Schokolade … und versprechen, dass hier keine:r zu kurz kommt. Denn mit diesen Adventskalender-Ideen tun wir uns und der Umwelt etwas Gutes.