Bücher sind das Tor in eine ganz andere Welt. Sie schaffen es, dass wir immer wieder in neue Geschichten und Menschen eintauchen, uns in ihre Lage und ihr Leben hineinversetzen können. Und sie sorgen immerzu für Gesprächsstoff. Denn die besten Bücher verbreiten sich über Mundpropaganda, wenn wir uns gegenseitig von ihnen erzählen, weil ihre Handlungen uns nicht losgelassen haben.

Guido Maria Kretschmer liest in seiner Freizeit unheimlich gern, wie er uns im Interview verrät. Und er würde es auch jedem:r von uns ans Herz legen: "Lesen kann auch was für dich tun und dir ein gutes Gefühl geben", ermutigt Guido auch bisher weniger Buchinteressierte, doch mal ins Lesen einzusteigen. Ihm zum Beispiel helfe Literatur auch, an grauen Wintertagen die Stimmung zu heben und durch schwere Zeiten zu kommen: "Wenn man schöne Literatur liest, die etwas mit einem geselligen Jetzt zu tun hat – wo die Welt noch in Ordnung ist", könne man sich damit wunderbar etwas Gutes tun.

Jede:r von uns, der:die schon einmal ein Buch nicht aus der Hand legen konnte, weiß: Literatur kann es schaffen, uns so in ihren Bann zu ziehen, dass wir unseren Alltag für einen Moment vergessen. Und manchmal wachsen uns die Protagonist:innen so sehr ans Herz, dass wir sogar in ihre Gefühlswelt eintauchen. Diese kleinen Fluchten können uns wiederum helfen, für unser Leben aufzutanken. Fiktive Charaktere werden zu unseren Freund:innen, reale kommen uns näher, wir lernen etwas über ihre Geschichte und was sie zu den Menschen gemacht hat, die sie heute sind. So oder so ein Gewinn für uns – und unser Verständnis füreinander.

Wenn du dich jetzt fragst, womit du anfangen sollst– keine Sorge, da hat Guido Maria Kretschmer gleich ein paar Tipps aus seinem privaten Bücherschrank für dich parat. Wir stellen hier immer die neuesten Werke vor, die den Designer gerade beeindruckt haben und die er nun uns ans Herz legen möchte.