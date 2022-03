Manchmal wächst uns die Welt über den Kopf. Dann sucht sich jede:r von uns seine kleine Auszeit vom Alltag. Die kann so individuell ausfallen wie wir es sind: manche Menschen brauchen Action. Andere Freundschaft. Und wieder andere ein wenig Fantasie. Das Schöne ist, dass wir alles davon in einem finden können – im Lesen. Hier können wir uns sowohl in eine Science-Fiction-Welt, als auch auf einen anderen Planeten, einen anderen Ort auf unserer Erde beamen. Blitzschnell werden wir zu heimlichen Zuschauer:innen in einem anderen Leben, das manchmal ganz nah und ähnlich zu unserem eigenen, manchmal aber auch herrlich anders sein kann.

Ein gutes Buch schafft es, egal welches Genre, uns innerhalb kürzester Zeit in den Bann zu ziehen. Die richtigen Worte entführen uns in eine Welt, die uns so echt erscheint, das wir beschriebene Lavendelfelder fast selbst riechen und die Emotionen der Protagonist:innen wie unsere eigenen fühlen. Wir sorgen uns um sie. Wir fiebern mit ihnen. Und wir ertappen uns dabei, wie wir uns nach Ende des Buchs nach ihnen sehnen.

Diese fast magische Fähigkeit der Literatur können wir uns zunutzemachen, wenn uns der eigene Alltag mal wieder zu viel wird. Dann ist ein Abend mit einem Roman manchmal heilsamer als eine Serie oder Sport. In der schnelllebigen Zeit vergessen wir oft, dass wir auch zum Buch greifen können, statt uns von außen beschallen oder beschäftigen zu müssen. Gewöhnen wir uns aber wieder an, vor dem Schlafengehen beispielsweise zu lesen, statt ins Handy zu schauen, werden wir schnell merken, wieviel Ruhe uns die Buchstaben schenken können. Also: wir nehmen uns vor, wieder mehr zu lesen. Und haben deswegen bereits eine Reading-List mit Buchtipps für 2022 zusammengestellt. Schau doch mal rein, vielleicht ist für dich ja auch etwas dabei – denn die Auswahl ist ganz bunt.