Comfort Binge Das sind unsere Serien, die sich nach zu Hause anfühlen

Sina: "If you're out on the road. Feeling lonely, and so cold. All you have to do is call my name and I'll be there on the next train": Schon wenn die ersten Töne der Titelmelodie der Gilmore Girls erklingen, stellt sich bei mir eine innere Ruhe ein. Auch wenn von Ruhe bei dem hibbeligen Mutter-Tochter-Gespann meist nicht viel zu finden ist. Diese Serie begleitet mich seit meiner Teenagerzeit. Stars Hollow ist fast wie ein zweites Zuhause geworden und vom Sofa aus wandere ich mit den beiden durch das kleine Haus mit dem wuchernden Garten, durch das Dragon Fly oder durch die Flure von Yale. Rorys Besessenheit vom Lernen, das viele Lesen, die Faszination des Studiums und der Wunsch, Journalistin zu werden, wurden mir zum Vorbild – ohne die Gilmore Girls wäre ich vielleicht heute keine Redakteurin. Klar ist mir natürlich: Heute würde die Serie mit all ihren Klischees und Vorurteilen so nicht mehr gedreht werden, aber ich verdanke ihr einiges und deswegen bleibt sie meine Zuhause-Serie.