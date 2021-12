Weisses Gold...

„Eine meiner liebsten Tischleuchten stammt aus der Porzellanmanufaktur Royal Copenhagen. Ich habe sie vor ungefähr zehn Jahren auf einer Auktion in Kopenhagen ersteigert. Ich erinnere mich noch genau daran, dass niemand diese Leuchte haben wollte. Daher habe ich sie auch relativ günstig ,geschossen‘. Sie sah ehrlicherweise auch sehr traurig aus, denn sie hatte keinen Schirm, aber das Design, dieser romantische Realismus, die organische Form und die Farben haben mich sofort fasziniert. Die Landschaft ist so fein und zart auf das Porzellan gemalt – einfach zauberhaft. Ich habe das gute Stück dann zu der Schirmmacherin Sabine Bruns in der Fasanenstraße 72 in Berlin gebracht, ,Der Lampenschirm‘ heißt ihr Laden. Die Dame war genauso begeistert wie ich und hat dann extra für mich einen Schirm gebaut, der zum Fuß passt, aus Leinen und Japanpapier. Das war sehr kompliziert, da das Gestell an der Oberseite eine ungewöhnliche Aufhängung hat. Aber sie hat das großartig umgesetzt. Die Farbe und auch die Größe des Schirms harmonieren perfekt mit dem Rest – wirklich wunderschön. Die Leuchte gibt ein tolles, sehr angenehmes Licht, und ich schaue sie immer gern an. Mittlerweile hat sie einen besonderen Platz in unserem Haus auf Sylt gefunden.“

Guidos Lieblingsleuchte ist eine echte Rarität aus handbemaltem Porzellan und Messing, die heute nicht mehr hergestellt wird. Ursprünglich trug sie wahrscheinlich den für traditionelle dänische Leuchten typischen plissierten Papierschirm, der wie ein Faltenröckchen über der Glühbirne saß. Wir finden: Der Neue aus Leinen und Japanpapier steht ihr ausgezeichnet!

