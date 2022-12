"Upps, tot." Wer kennt das noch? Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren einen süßen kleinen Bonsaibaum erworben hatte. Ich nannte ihn Boba, den Bonsaibaum. Wir waren unzertrennlich, jeden Tag stand Boba einfach süß und klein in meinem Zimmer und erfreute sich des Lebens.

Doch es war ein kurzes Leben und das Ende ein grausiges. Auf dem kleinen Zettelchen, das sich an Bobas Topf befand, stand: "Mäßig gießen." Bis heute weiß ich nicht, was es damit auf sich haben soll, auch eine Internetrecherche brachte mir keine Klarheit. Ziemlich sicher war aber: Ich goss Boba offensichtlich nicht "mäßig". Die Erde und letztlich auch Boba begannen mit der Zeit, zu schimmeln. Es war ein Trauerspiel und irgendwann musste ich mich von ihm verabschieden. Seither habe ich Bonsaibäume höchstens mit Sicherheitsabstand bewundert.

Pflanzen erfordern mehr als Liebe und nette Worte

Es ist ja leider so: Ein wenig Gefühl braucht man schon, wenn man sich um eine Zimmerpflanze kümmern möchte. Und auch Ahnung. Wo soll sie stehen, wie viel Licht ist okay, wie viel tödlich? Verträgt sie einen Windhauch? Saugt sie mir in der Nacht den Sauerstoff weg? Ist sie giftig für Kinder oder Haustiere? Die wichtigste Frage für uns, die wir mit keinem grünen Daumen gesegnet wurden und noch jedes Blümchen grausam ermordet haben, ist allerdings: Ist es schwer bis nahezu unmöglich, diese Pflanze zu töten?

Im Gespräch mit dem Online-Magazin "Woman's Health" gibt Gartenexpertin Lindsay Pangborn noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg:

"Wenn du dich für eine Pflanze entscheidest, solltest du dabei deinen Lifestyle, deine Gewohnheiten und deine Wohnumgebung berücksichtigen."

Wer beispielsweise unregelmäßig zu Hause ist, sollte sich vielleicht eher für eine Pflanze entscheiden, die auch einmal eine längere Zeit ohne Wasser auskommt. Grundsätzlich ist es aber so: Manchmal verenden Pflanzen einfach, obwohl du alles richtig gemacht hast. Das passiert. Und versuche, dir gerade zu Beginn nicht allzu viele Gedanken zu machen, es ist noch niemand als Pflanzenexpert:in auf die Welt gekommen.

"Eine Pflanze zu besitzen ist ein Lernprozess und kann ein wenig stressig sein, wenn das Ganze noch neu ist oder du viele Verpflichtungen im Leben hast", so Pangborn. Also: Einfach mal probieren und wer weiß, vielleicht wird es ja ein neues Hobby für dich? Mit den Pflanzen aus unserer Galerie, wird es zumindest (höchstwahrscheinlich) ein sachter Start.

