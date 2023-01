Back to the roots

Modedesigner Guido Maria Kretschmer gehört zu den beliebtesten Modedesigner:innen Deutschlands. Besonders seine Authentizität wird von seinen Fans geschätzt.

Denn Guido gibt gerne ganz persönliche Einblicke in sein Leben und teilt private Informationen mit seinen Anhänger:innen.

Das ist das Essen seiner Kindheit

Guido geht offen damit um, dass er keinen Alkohol trinkt. Dies tut er jedoch nicht, weil er ihn nicht mag, sondern aus dem einfach Grund, dass der Modedesigner so furchtbar schnell betrunken wird. Generell lebt Guido gerne gesund, er raucht nicht und ernährt sich vegetarisch. Auf das Leibgericht seiner Kindheit muss er dabei trotzdem nicht verzichten. Im Interview mit "LR Health & Beauty Deutschland" verriet er nun, welches Essen bei ihm sofort Kindheitserinnerungen weckt: Kohlrabi.

Aufgewachsen ist Guido in Einen, in der Nähe von Münster und Kohlrabi wurde ihm damals in allen Variationen auf dem Teller serviert. Ganz egal, ob roh oder gekocht – das Gemüse ist definitiv Guidos liebstes Essen aus der Kindheit. Sein heutiger Ehemann Frank Mutters, leidenschaftlicher Hobbykoch, wird das bestimmt bei dem ein oder anderen Gericht berücksichtigen, was er für Guido zaubert.

