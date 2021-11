Jedes Jahr stellt sich die Frage aufs Neue: Was verschenke ich zu Weihnachten? Das schönste aller Geschenke ist nach wie vor die Zeit. Nur ist es mit Gutscheinen ja so eine Sache, zum einen haben wir im letzten Jahr pandemiebedingt schon die einen oder anderen verschenkt – zum anderen werden die meisten dann ohnehin nicht eingelöst. Eine Art von Zeit, die so gut wie jede:r von uns heutzutage gebrauchen kann, ist die, die wir uns am seltensten nehmen: Zeit für uns.

Im schnelllebigen Alltag versuchen wir sogar oft, den Kalender erst mit den Treffen unserer Liebsten zu füllen, bevor wir eine Pause für uns selbst einplanen. Dafür werden nur noch die Lücken genutzt – dabei brauchen wir Ruhe und Entspannung, um alle anderen Aspekte des Lebens erst richtig auskosten zu können. Wer kennt es nicht: Ist man schon im Stress, werden selbst schöne Termine zur To-do. Ruht man jedoch gerade in sich, kann man das Wiedersehen mit Familie und Freund:innen auch viel mehr genießen.

Entspannung als Geschenk – wie geht das?

Und da man bekanntlich am besten etwas verschenken sollte, das man sich selbst nie gönnt, aber von Herzen wünscht, haben wir einmal überlegt, wie wir unseren Mitmenschen dieses Jahr ein wenig Zeit für sich, also die berühmte "Me-Time" schenken könnten. Wie können Menschen am besten entspannen? Das ist ganz unterschiedlich. Deswegen haben wir versucht, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Wenn für manche von uns der wöchentliche Einkauf purer Stress bedeutet, kann eine Bio-Kiste Entspannung darstellen. Andere wiederum brauchen für allem Ruhe und Wellness – auch an sie soll mit Massage-Matte und Fußbad gedacht sein. Und wieder andere entspannen sich am besten bei einem Glas Wein mit der besten Freundin oder beim Auspowern beim Sport. Keine Sorge: alles dabei.

Herausgekommen ist eine Sammlung an Dingen, die unseren Redakteur:innen guttun – und da wir alle ganz verschieden sind, hoffen wir, dass auch ihr fündig werdet.