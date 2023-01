"Ich werde einen Sch*iß darauf geben, was andere Menschen von mir halten." – nur eine von vielen Antworten auf die Frage, die eine Person in einem "Reddit"-Forum stellte: Worauf freut ihr euch am meisten beim Thema Alter?

Sicherlich, wir leben in einer Gesellschaft, die so ihre Probleme mit den Senior:innen zu haben scheint, nicht umsonst gibt es den Begriff "Ageism", also die Diskriminierung von alten Menschen. Mit dem Alter wird – zumindest von einigen Personen – vor allem Krankheit, Verbitterung, Einsamkeit und Asexualität verbunden.

Wer alt ist, der:die kann sich kaum noch bewegen, trauert den "guten alten" Zeiten nach, hat kein soziales Umfeld mehr und sexuelle Begegnungen sowieso nicht – aber ist es wirklich so? Mit einem ganz anderen und viel optimistischeren Blick schauen die befragten Frauen im Forum auf das Alter. Und wir würden sagen: Diese Sicht auf die Dinge kommt uns sehr viel konstruktiver vor!

Worauf sich Frauen freuen: endlich frei zu sein

"Kann ich so wirklich rausgehen?", "Was werden die Leute von mir halten, wenn ich …?" – auf die Frau sind viele Augen gerichtet. Nicht nur von Männern, die gerne mal das Aussehen und/oder Verhalten der Frau kommentieren und bewerten, sondern manchmal auch von anderen Frauen. Die Gesellschaft kann sehr kritisch sein. Wie schön, dass uns das irgendwann ziemlich egal sein kann – zumindest gehört das zu den Dingen, auf die sich die befragten Frauen besonders freuen. Eine Frau fasst die Weisheit zusammen, die oft nur mit dem Alter kommt:

Mir ist klargeworden, wie wenig ich über die Entscheidungen und den Lebensstil anderer Menschen nachdenke, und deshalb dachte ich mir, wird wohl kaum jemand anderes über meine Entscheidungen nachdenken und sie beurteilen.

Andere, die bereits ein höheres Alter erreicht haben, schreiben davon, wie geduldig, empathisch und freundlich sie über die Jahre geworden sind. "Ich fühle mich selbstsicher in meinen Entscheidungen und mag, dass meine Kinder flügge sind, ich gehen kann, wohin ich will, schlafen kann, wann ich will und essen kann, was ich will", schreibt eine Person.

Andere können es kaum erwarten, nach der Menopause keine Periode mehr zu haben oder ihr weißes Haar auswachsen zu lassen – manche von ihnen, um es mit "verrückten Farben" aufzuhübschen.

Was bei den Antworten der Frauen klar wird: Jede Lebensphase bietet neue Möglichkeiten und Chancen für uns alle. Und bei vielen Dingen müssen wir nicht unbedingt "warten", bis wir ein gewisses Alter erreicht haben: Warum nicht schon heute damit anfangen, die Person zu sein, die man gerne wäre? Sie ist bereits in uns. Aber vielleicht braucht es einfach die Lebensjahre und -erfahrung, bis wir uns trauen, sie auch hinauszulassen. Oder, um es in den Worten einer Reddit-Userin zu formulieren: Bis wir einen Sch*iß darauf geben, was die anderen von uns halten.

Verwendete Quelle: reddit.com