Ausnutzen

Besitzt ihr einen zweiten Fernseher oder wollt im Wohnzimmer auf einen verzichten, kann er im Gästezimmer so an der Wand hängen, dass man von Bett oder Sofabett einen guten Blick darauf hat. Passt auch ein (aufklappbarer) Schreibtisch in den Raum, lassen sich Homeoffice und Gästezimmer toll kombinieren. Wer das Büro allerdings von der Steuer absetzen möchte, darf kein Bett hineinstellen.



Schlafsofa: Bequem und schick Dreisitzer-Schlafsofa „Midnight“ wirkt durch den Leinenbezug lässig und elegant zugleich. 220 cm breit, Liegefläche 116 x 190 cm, ca. 1700 Euro, über nvgallery.com.

