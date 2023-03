So lassen wir den Frühling in unsere vier Wände

Guidos Interior-Tipps So lassen wir den Frühling in unsere vier Wände

Wenn der Frühling Einzug hält, wollen wir ihn natürlich auch gerne in unser Zuhause lassen. Wie wir das am besten machen, verrät uns Modedesigner Guido Maria Kretschmer.

Der Frühling kehrt endlich zurück, die Welt vor unserer Haustür erwacht aus ihrem Winterschlaf, es blüht und grünt, wohin das Auge nur sieht. Da ist es nur verständlich, dass wir nebst Frühjahrsputz auch ein wenig Frühlingsfarbe in unsere eigenen vier Wände bringen möchten.

Die muckelige Winterdekoration hat nach den vielen kalten Monaten nun wirklich ausgedient. Doch welche Farben bringen eigentlich den Frühling wieder in unser Heim? Wir haben Modedesigner Guido Maria Kretschmer gefragt und spannende Antworten erhalten.

"Der Frühling hat viele Farbvarianten, die vielen Menschen und Dingen stehen"

Welche Farben "Frühling" bedeuten, darüber muss der Designer nicht lange nachdenken: "Also das sind natürlich die ganzen Gelbtöne, die einfach total Frühling sind, und alles, was an Blütenfarben erinnert, also beispielsweise die komplette Rosapalette oder auch Orange sind die perfekten Frühlingsfarben." Natürlich dürfen auch Grüntöne nicht fehlen, ergänzt Guido, "vor allem die zarten, die sind vollkommen zu recht bei so vielen Leuten beliebt."

Kombiniert man das noch mit gelben Tönen, sei das Frühlingsfeeling perfekt, so Guido. Das erinnert einfach an wunderschöne Osterglocken. Und apropos Blumen: "Ein Tulpenstrauß in der richtigen Farbe bringt dir den Frühling ins Haus – und es ist ja toll, dass der Frühling so viele verschiedene Farbvarianten hat, die erstaunlicherweise auch vielen Menschen und Dingen stehen."

"Man kann sich seinen Frühling bauen"

Während wir uns in den kalten Monaten am liebsten unter unserer (Wärme-)Decke verkrochen haben, ist es nun an der Zeit, sich von den vielen Decken, Kissen und anderen "Wintersachen" zu verabschieden. "Die Winterdekoration kommt in die Kiste, und dafür umgeben wir uns wieder mit lebendigen, wachsenden Sachen."

Aber keine Angst: Komplett verabschieden müssen wir uns von unseren schönen Kissen natürlich nicht, Gemütlichkeit gehört genauso zum Frühling dazu. "Vielleicht reicht da auch ein neuer, farbiger Bezug. Den auch gerne für das Sofa oder neue Gardinen in den entsprechenden Tönen", sind ein paar Tipps von Guido für frischen Frühlingswind im eigenen Zuhause. "Man kann sich schon seinen Frühling bauen in den eigenen vier Wänden", so der Designer – mit seinen Tipps gelingt das kinderleicht.

csc Guido