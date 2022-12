Guido Maria Kretschmer Das ist das eine Interior-Teil, in das es sich zu investieren lohnt

Wenn jemand Ahnung von Interior hat, dann jawohl Guido Maria Kretschmer. Wie passend: der Designer ist auch ein großer Fan der Nachhaltigkeit. Im Interview spricht er mit uns über das wichtigste Möbelstück der Wohnung.

Wer durch "Guidos Deko Queen" blättert, bekommt schnell Lust, das ganze Zuhause umzuräumen. Schließlich sieht man auf jeder Seite neue Inspiration, wie man den eigenen vier Wänden einen frischen Look verpassen könnte. Aber: so eine Renovierung geht schnell ins Geld. Und ständig umräumen steht auch nicht wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit.

Guido Maria Kretschmer legt viel Wert auf Langlebiges. Er rät: lieber einmal etwas Gutes kaufen, statt ständig auszutauschen. Neue Impulse kann man bereits mit kleinen Veränderungen wie Lampen und Textilien setzen, wie er uns bereits im letzten Interview verriet. Wenn es jedoch um große Möbelstücke geht, sollte man lieber auf Quali- statt Quantität wert legen. Da kommt dem Designer insbesondere ein Teil in den Kopf, bei dem es sich definitiv lohnt, zu investieren!

"Ich glaube an das Bett", sagt Guido Maria Kretschmer, denn "das ist so ein wichtiger Bereich, in dem man viel Zeit verbringt." Deswegen würde er dazu raten, beim Bettenkauf nie vorschnell zu entscheiden. Stattdessen könne man sich lieber eine Weile umschauen, bis man wirklich das richtige Objekt für sich und sein Zuhause gefunden hat – und in der Zeit auch ein wenig Geld sparen.

Guido Maria Kretschmer: Diese Frage sollte man sich beim Bettenkauf stellen

In der Umschau-Phase sind mehrere Aspekte wichtig, die ein gutes Bett ausmachen. Guido Maria Kretschmer hebt hier neben dem Offensichtlichen – der Gemütlichkeit – vor allem die Qualität hervor: "Ich finde, da sollte man darauf achten, dass es nachhaltig und gut gemacht ist", rät er.

Da fällt Guido noch eine Frage ein, die man sich selbst ganz offen stellen sollte, wenn es um die Qual der Matratzenwahl geht. Hand aufs Herz, sagt Guido, und sich ganz ehrlich überlegen, wie man das gute Stück die nächsten Jahre nutzen will: "Schlafe ich jetzt alleine? Schlafe ich mit jemandem zusammen? Viele vergessen, dass sich dadurch auch die Matratze verändert", sagt er. Weil wir alle aber ja nun nicht in die Zukunft schauen können, wäre die simple Antwort: einzelne Matratzen kaufen. Die Lücke dazwischen kann man schließlich immer noch mit einer sogenannten Liebesbrücke stopfen – und schon passt das Bett sowohl für die Allein- als auch Paarnutzung – und alles dazwischen.

