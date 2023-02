In unserer Reihe "Frag Guido" wenden sich unsere Leser:innen direkt an die Modeikone. Heute: Guido Maria Kretschmers Geheimnis für seine positive Haltung.

Hätten wir nicht alle gerne einen persönlichen Guido? In unserer Reihe "Frag Guido" kommen wir diesem Traum so nahe wie möglich. Was auch immer du schon ewig mal von Guido wissen wolltest – sei es eine Styling-Beratung, ein Deko-Tipp oder auch Hilfe bei anderen Dingen – hier wird dir geholfen. Wie du deine Fragen an Guido schicken kannst, erfährst du hier.

Frag Guido: Über das Glücklichsein – und Guidos Weg dahin

Die heutige Frage richtet sich an den Modedesigner als Person. Leserin Lisa möchte wissen:

Du wirkst immer so ausgeglichen und zufrieden. Was ist dein persönliches Geheimnis zum Glücklichsein?

Das sagt Guido dazu: "Ich glaube zum einen, dass es ein bisschen die Betrachtung ist, wie ich Dinge angehe, also dass ich immer denke: 'Es ist ein Geschenk, dass es so ist, wie es ist.' In aller Regel freue ich mich zum Beispiel, wenn es morgens losgeht.

Es ist so eine große, freudige Erwartung, dass jeder Tag auch wieder bestätigen kann, dass es einem gut geht oder dass man eben auch machen darf, was man gerne macht – das ist sicher ein Geschenk.

Dann glaube ich, dass ich mit einer guten 'Grundsubstanz' aufgezogen worden bin: Das meint zum einen mit Liebe, aber auch, dass mich jemand wertschätzt und ich Dinge selbst wertschätzen kann.

Ich musste in meiner Kindheit viel träumen, ich kenne große Begehrlichkeiten in mir – aber ich muss sie nicht unbedingt erfüllt haben. Das klappt natürlich nicht immer: Es gibt schon Phasen, in denen meine Sehnsucht besonders stark ist, ich mich zu sehr auf Dinge konzentriere, die ich erfüllt sehen möchte und dann traurig bin. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich nicht alles, was mir Freude macht, erfüllt sehen muss – und dann bin ich auch nicht enttäuscht.

Und auch so ein Grundding ist natürlich, dass ich alles für möglich halte. Dass ich in Liebe gehalten bin und sicherlich auch, dass ich die Chance habe, als kreativer Junge, als Designer, tun zu können, was ich liebe und davon leben zu können. Dass man frei ist und erfolgreich sein durfte, das ist auch ein so wertvolles Geschenk.

Zusammengefasst: Dass man nichts will, was nicht möglich ist. Vielleicht ist das die Essenz … das ist sicherlich eine lange Antwort, aber es ist gibt einfach mehr zu sagen als: 'Ach, ich bin einfach so eine Frohnatur' und fertig. Ich kann auch sehr traurig sein, aber ich weiß, warum es dann so ist, und ich weiß, dass ich es selbst wieder regeln kann. Ich kann mich gut auf mich verlassen und das ist auch eine gute Voraussetzung, um nicht unglücklich zu werden."

Hast du auch eine Frage an Guido? So geht's:

Schick eine E-Mail mit deiner Frage an Guido Maria Kretschmer an redaktion.guido@rtl.de

Bitte verwende den Betreff "Frag Guido"

Abwarten und Daumen drücken!

Wenn deine Frage zu den auserwählten gehört, dann wird Guido sie dir beantworten – die Frage und seine Antwort veröffentlichen wir dann auf unserer Website.

Bitte hab Verständnis dafür, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Weiterhin bitten wir dich auch um Geduld, denn manchmal kann es ein wenig dauern, bis deine Frage beantwortet wird. Wir setzen uns mit dir in Verbindung, wenn wir entschieden haben, dein Anliegen aufzunehmen. Du gibst mit der E-Mail an uns auch dein Einverständnis, dass wir deine Frage mit deinem Vornahmen auf unserer Webseite guidomariakretschmer.de veröffentlichen dürfen.

cs Guido