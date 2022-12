von Nil-Susann Yeger Oft sind es die kleinen Dinge, die einen wirkungsvollen Unterschied machen können. Guido Maria Kretschmer verrät dir, welche Stücke dein Zuhause noch wohnlicher machen.

Fehlt dir noch das kleine Etwas? Deko-Artikel geben dir die Chance, dein Zuhause häufiger neu zu erfinden. Das Austauschen von Schalen, Kerzen oder Vasen kann eine ganz andere Atmosphäre in deinen vier Wänden schaffen. Im Interview hat Guido Maria Kretschmer seine Deko-Highlights der Saison preisgegeben:

"Gräser erleben eine riesige Renaissance."

Guido Maria Kretschmer gibt Deko-Tipps

Das Pampas-Gras findet momentan fast auf jeder Kommode oder jedem Tisch ein Plätzchen. Und das auch aus einem guten Grund! Dadurch, dass es getrocknet ist, hat es eine enorm lange Haltbarkeit und kann immer wieder mit anderen Sträuchern neu kombiniert werden. Guido weiß:

"Pampas-Gras ist gerade der heimliche Star in der Einrichtung."

Seine Lieblingskombi besteht aus einem Gras in natürlichen Tönen und einer auffälligen farbenfrohen Vase. Wenn dir die getrocknete Pflanze zu schlicht ist, stecke ein paar Mohnkapseln eingefärbt in satten Rottönen dazu. In dieser Farbnuance sehen sie sehr edel aus.

Blumig und zeitlos

Für alle Flower-Fans empfiehlt Guido Maria Kretschmer, einen stabilen Ast mit einzelnen frischen Blumen zu kombinieren. Besonders Birken seien mit ihrer besonderen Struktur der Rinde ein Hingucker. In Vasen die wie von Hand gefertigt aussehen, kommen sie sehr gut zur Geltung. Mit modernen und minimalistischen Tischdecken wirkt das Gefäß besonders charmant. Und worauf achten wir dort am besten? Guido legt diese Saison besonders Wert auf qualitative und besondere Stücke, am liebsten sei ihm, "Keramik, die nach Handarbeit aussieht."

Ein Loop-Kranz zum Aufhängen oder auf dem Esstisch rundet die winterliche Deko ab und ist ein tolles DIY-Projekt für die Freizeit. Hafer und Lagurus, auch Samtgras genannt, bilden eine gute Basis, die mit Lavendel und getrockneten Rosen aufgewertet werden kann. Also: los geht's, liebe Deko Queens!