Du träumst davon, Guido Maria Kretschmer mal live zu treffen? Dieser Traum könnte jetzt doppelt in Erfüllung gehen: Gewinne ein Meet & Greet mit Guido bei Madame Tussauds.

"Ich bin so gespannt, mir bald selbst gegenüberstehen zu können", freut sich Guido Maria Kretschmer. Ähnlich könnte es bald dir gehen. Denn der Designer verlost jetzt ein Treffen mit ihm persönlich. Und zwar in doppelter Ausführung.

Wie das möglich ist? Guido bekommt tatsächlich seine eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin! Für den Designer wird damit ein "kleiner Traum" wahr – und passend zu diesem Event möchte er auch seinen Fans einen kleinen, großen Wunsch erfüllen.

Triff Guido Maria Kretschmer und seinen Doppelgänger bei Madame Tussauds

Vorab musste Guido Maria Kretschmer die letzten Wochen Modell stehen. Er wurde bis ins kleinste Detail vermessen und begutachtet, sogar die unterschiedlichen Farbtöne seiner Haut wurden aufs genaueste inspiziert und vermerkt. Deswegen ist der Designer jetzt auch etwas aufgeregt, sich in wenigen Tagen selbst begegnen zu können: "Das wird eine große Erfahrung für mich werden und ich finde den Gedanken so schön, dass ich mich selbst mal treffe. Als ich die ersten Bilder vom Kopf meiner Figur gesehen habe war ich wirklich tief berührt, weil ich dachte, diese Menschen haben viel Zeit mit mir verbracht und mich richtig getroffen", zeigt er sich vorfreudig.

Grund zur Vorfreude haben nun auch seine Fans. Am 12. Oktober soll die neue Wachsfigur von Guido Maria Kretschmer bei Madame Tussauds Berlin enthüllt werden. Und der Designer verlost gleich mehrere Tickets, damit seine Fans live dabei sein können.

Was gibt es zu gewinnen?

5 x 2 Tickets für die Enthüllung von Guidos Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin und ein Meet & Greet mit Guido Maria Kretschmer höchstpersönlich

Wie mache ich bei dem Gewinnspiel mit?

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Kommentiere unter dem Instagram-Beitrag von Guido Maria Kretschmer zu Madame Tussauds, mit wem du gerne zur Veranstaltung gehen würdest.

Das war's! Jetzt bist du im Lostopf.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 08. Oktober 2021 um 23.59 Uhr.

So lebensnah, wie man die Figuren bei Madame Tussauds kennt, wird man am 12. Oktober also erstmal genauer hinschauen müssen, ob es sich um den echten Guido Maria Kretschmer handelt – und dann darf man seinen Augen ruhig trauen, wenn man den Designer gleich doppelt kennenlernen und bei diesem besonderen Moment für ihn dabei sein darf.

Dann bleibt uns nur noch eins zu sagen: Viel Glück!