Am 28.09.2021 in London

Livestream Am 28.09.2021 in London Guido nimmt uns mit zum Red Carpet der James-Bond-Premiere!

Guido Maria Kretschmer wird live von der James Bond Premiere in London berichten! Und er nimmt uns mit an den roten Teppich …

James Bond kehrt nach langer Pause endlich auf die Leinwand zurück! Am 28. September feiert der neue Film "James Bond: Keine Zeit zu sterben" in London Weltpremiere. Dabei gibt es gleich mehrere Besonderheiten: Es wird Daniel Craigs letzter Film in der Rolle des James Bond sein. Und wir dürfen das große Spektakel aus der ersten Reihe mitverfolgen.

Guido Maria Kretschmer berichtet von der James-Bond-Premiere

Denn am roten Teppich der Premiere wird dieses Jahr niemand anderes als Guido Maria Kretschmer persönlich stehen. Gemeinsam mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig wird der Designer live vom Red Carpet der Weltpremiere des James-Bond-Films berichten und gleichzeitig ein paar der besonderen Gäste des Events vor Ort begrüßen dürfen.

Und dieses Event lässt sich wirklich kaum ein Star nehmen: Am roten Teppich soll Guido gleich mehrere große Stars der Filmbranche erwarten. Neben den Schauspieler:innen des neuen Films dürfte sich auch die eine oder andere interessierte Prominenz bei der Premiere blicken lassen …

Das Schöne: Guido Maria Kretschmer nimmt uns mit. Wir können also quasi live in London dabei sein, während Guido die Gäste gewohnt charmant begrüßt und sicherlich auch das eine oder andere Schwätzchen halten wird. Es wird heute Abend einen Live Stream direkt vom roten Teppich vor der Royal Albert Hall hier auf guidomariakretschmer.de geben.

So kannst du am Red Carpet live dabei sein

Also, Kalender und Kuli gezückt, folgenden Termin solltet ihr euch unbedingt eintragen:

"Exclusiv Spezial: Bond is back! Die große 007-Premiere live"

am 28. September 2021

um 18:00 Uhr

auf guidomariakretschmer.de

Übrigens wird Moderatorin Frauke Ludowig das erste deutschsprachige lange TV-Interview mit Bond-Darsteller Daniel Craig führen. Ausschnitte daraus gibt es noch in derselben Nacht zu sehen.