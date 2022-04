Ob Freunde oder Klamotten – Guido verrät, wie und wann wir uns im Leben von Dingen trennen sollten und was seine größten Putz-Fails waren …

Nicht nur bei Mode- und Stilfragen hat Guido Maria Kretschmer viele Tipps parat, auch wenn es ums Putzen und Aussortieren geht, können wir viel von ihm lernen. Drei Dinge, die einige vielleicht nicht über den Modedesigner wissen: Guido fällt es auch nicht immer leicht, sich von materiellen Dingen zu trennen, er hat einen Putzfimmel, wie er in einem früheren Interview gestandm und ist seit fast einem Jahr Markenbotschafter für Lenor.

Jetzt hat er seine eigene Wäschepflegekollektion kreiert, die Lenor Limited Edition "Cozy Jasmine". Mit der er vielen Menschen kleine Auszeiten ermöglichen möchte: "Denn gut gepflegte Kleidung, herrlich frisch duftend und angenehm zu tragen, spielt eine große Rolle für mich", beschreibt der Designer die Idee hinter seiner neuesten Kollektion.

In einem Interview hat er uns erzählt, was ihm in der Vergangenheit beim Putzen missglückt ist, wer im Hause Kretschmer-Mutters die Wäsche macht und wie uns das Ausmisten (auch in toxischen Freundschaften) leicht gelingt …

Guido Maria Kretschmer im Frühlingsputz-Interview

Redaktion: Lieber Guido, was war dein bisheriger größter Putz-Fail im Haushalt?

Guido Maria Kretschmer: Ich habe mal bei einem wunderschönen Blausteinwaschbecken gedacht "Zahnpasta könnte helfen" und das hat leider überhaupt nicht funktioniert und es musste danach professionell neu aufpoliert werden. Das war auf jeden Fall ein Putz-Fail.

Auweia …

Und dann habe ich einmal probiert bei einer Scheibe auf der kleine Farbspritzer waren, diese abzukratzen. Dazu habe ich ganz vorsichtig eine Rasierklinge genutzt - und als dann irgendwann die Sonne kam, dachte ich "Ach du Sch…, die Scheiben". Das konnte ich dann auch nicht mehr reparieren. Das macht man auch nur einmal. Früher hat meine Mutter mir alle Flecken entfernt, aber schon seit einer ganzen Weile muss ich da selbst ran und meistens klappt es auch ganz gut. (lacht)

Apropos Wäsche … wer ist im Hause Kretschmer-Mutters für Wäsche zuständig?

Frank mit Unterstützung. Er kann das wirklich gut und in Kombination mit meinen geliebten Lenor-Produkten riecht alles auch so toll. Daher würde ich also sagen, es sind Frank und Lenor, die sich bei uns um die Wäsche kümmern …

Und wie sieht es mit dem Ausmisten aus? Ob Klamotten, Schuhe oder Krimskrams – regelmäßig auszumisten, gilt als befreiend. Wie häufig sortierst du in den eigenen vier Wänden aus?

Also das kann ich alles unterschreiben. Ich versuche immer wieder auszumisten, aber wenn ich drei Tage frei habe, dann mach ich auch schon einmal ein großes Make-Over. Dann werden zum Beispiel auch viele Kleidersäcke gepackt, die wir dann an das Rote Kreuz geben.

Und fällt es dir schwer, dich von Dingen zu trennen?

Ja, schon. Wenn ich aussortiere, müssen die Dinge dann aber auch schnell aus dem Haus verschwinden, denn sonst ist die Gefahr groß, dass ich beim erneuten Durchschauen denke, "Ach, das habe ich ja auch noch", und dann behalt ich es manchmal. Aber ich müsste das öfter machen, ich müsste mich öfter von Dingen trennen wie viele andere auch, aber ich hänge auch an den Sachen. Und daher gibt es natürlich auch Dinge, von denen ich mich einfach nicht trennen kann.

Was sind beispielsweise Teile, von denen du dich eigentlich verabschieden möchtest, es aber noch nicht geschafft hast?

Es gibt zum Beispiel ein paar Schuhe, die ich nie anziehe, aber wirklich schön finde. Die habe ich mal bei einem Kameramann gesehen und nachgekauft. Leider tun sie beim Tragen echt weh und eigentlich stehen sie mir auch überhaupt nicht, daher trage ich sie nicht, kann mich aber auch nicht davon trennen. Da hätte ich mir besser eine schöne Tasche kaufen sollen (lacht).

Wie gehst du vor, wenn du ausmistest? Hast du einen Tipp?

Es gibt, glaube ich, die goldenen Drei. Das eine ist: das gehört zu mir, das andere ist: das könnte noch bei mir bleiben, und das dritte ist: das ist aber überfällig, also danach muss man letzten Endes entscheiden: Was ist meine Basic Garderobe? Und diese Basic Teile unterteilt man dann auch wieder in Kategorien: Ist das noch in Ordnung? Kann man das noch retten? Ist das noch zeitgemäß? Und auch bei dem "Kann das weg?", ist auch immer die Frage: will ich mich wirklich davon trennen? Und ich glaube, je mehr man merkt, dass es in den Konjunktiv könnte, desto schneller wird kann man sich auch davon trennen. So gehe ich eigentlich auch vor.

Fällt dir noch etwas ein, was man beim Ausmisten beachten könnte?

Man sollte es an Tagen machen, wo man gerade auf Veränderung aus ist. Dann sollte man ausmisten und nicht an den Tagen, an denen man denkt, der Schrank ist zu eng, jetzt muss ich mal… Dann bleibt nämlich am Ende doch alles da. Es lohnt sich wirklich, Dinge wegzugeben, denn es gibt so viele Menschen, die sich darüber freuen und dringend auf solche Spenden angewiesen sind. Und im eigenen Schrank ist dann auch wieder Platz für Neues.

Gibt es etwas, was du dir kürzlich erst gegönnt hast, mit dem Gedanken, es langfristig zu behalten?

Also textil gesehen, muss ich sagen, ist es sicher ein Jogginganzug, den ich mir bestellt habe. Der war echt teuer, aber ich wollte unbedingt so aussehen wie das Model (lacht). Ich habe das Set sogar mit kurzer und langer Hose gekauft und extra eine Nummer kleiner genommen, damit ich auch langfristig etwas davon habe.

Nochmal zurück zum Thema Ausmisten: Nicht nur zu viel Besitz, auch toxische Freunde können belasten. Wann ist es deiner Meinung nach ratsam, eine Freundschaft zu beenden?

Auf jeden Fall dann, wenn sie dich nachhaltig schädigen. Das ist Neid und Missgunst und auch konsequente Doofheit. Wenn die Menschen dich wirklich nicht für das schätzen, was du eigentlich bist. Es gibt diese toxischen Menschen. Da kann man machen, was man will, man wird immer verlieren, weil man irgendetwas in ihnen auslöst.

Und wie kann man das am besten fair umsetzen, ohne sein Gegenüber zu verletzen?

Manchmal trennt man sich am besten, indem man die Wahrheit sagt. Manchmal aber auch, indem man ganz still geht, auch ohne ein Abschiedswort. Es gibt Momente, in denen es keinen Sinn mehr macht, irgendetwas zu schreiben oder zu sagen, weil der Gegenüber es nicht hören möchte oder sich gar nicht dafür interessiert. Dann kann es einfach auslaufen. Aber auch sich aussprechen kann helfen. Klare Worte zu finden und das Ganze gar nicht als Vorwurf zu sehen, sondern einfach als Abschied. Ich habe mir für mich persönlich fest vorgenommen, mich zu trennen, wenn es sein muss, auch wenn das oft schmerzlich ist.