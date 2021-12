Guidos Deko Queen geht wieder los! Und Guido Maria Kretschmer sucht noch Teilnehmer:innen. Wir verraten dir jetzt, wie du beim Wohnungs-Umstyling mitmachen kannst – und ob du reif fürs Renovieren bist.

Die einen lösen es über Vorsätze, die anderen schneiden sich die Haare – und manche renovieren einfach mal wieder. Der Jahreswechsel ruft in vielen von uns den Wunsch nach einem Neuanfang hervor. Kein Problem! Wir hätten da schon eine neue Herausforderung für dich: Guidos Deko Queen geht in die nächste Runde, und es werden noch Kandidat:innen gesucht. Lust mal mit Guido Maria Kretschmer zu dekorieren? Und dabei noch etwas zu gewinnen?

5 Zeichen, dass dein Zuhause ein Umstyling braucht

1. Neben der Weihnachtsdeko lacht noch die Fledermaus von Halloween.

Wohnen wir schon lange in einem Zuhause, neigen wir dazu, es mit Deko zu überfüllen – und saisonale Elemente einfach stehen zu lassen, schließlich haben wir uns so an sie gewöhnt! Raus damit, es ist Zeit für einen Neustart.

2. Das Einzige, was noch zu deinem Stil passt, ist dein Kerzenhalter.

Über die Jahre sammeln sich viele Möbel an, man übernimmt sie von der Familie oder mit dem Zusammenziehen. Zwangsläufig treffen dann auch mehrere Geschmäcker aufeinander, und am Ende passt wenig noch zusammen. Wenn du auch das Gefühl hast, deine Einrichtung ist eher zusammengewürfelt, ist es Zeit für einen Neustart – der nicht bedeutet, alles zu ersetzen, sondern vielmehr zu entscheiden, was man wirklich noch behalten und in Szene setzen möchte.

3. Du hast den Drang aufzuräumen, obwohl du dich gerade auf die Couch gelegt hast.

Kaum hast du dich auf's Sofa fallen lassen, kribbelt es dir auch schon wieder in den Fingern. Müsste nicht mal wieder Staub gewischt werden? Und irgendwie passt die Pflanze nicht auf den Schrank – vielleicht sieht sie in der Ecke besser aus? Eine andauernde Unzufriedenheit mit dem eigenen Zuhause kann uns ganz wuselig machen.

4. Du fragst dich, wieso andere so viel besser einrichten können.

Kennst du das – immer wenn du bei jemand anderem zu Hause bist, beeindruckt dich vor allem die Einrichtung. Noch tagelang überlegst du, ob der Stil nicht auch bei dir zu Hause gut aussehen würde oder wieso andere eigentlich immer besser einrichten können … Zeit, deine eigenen vier Wände wieder so schön zu machen, dass du die Deko Queen bist!

5. Du brauchst frischen Wind.

Und da Reisen aktuell ja nun nicht gerade an der Tagesordnung stehen, ist es umso wichtiger, sich das Zuhause schön zu machen. Bring selbst frischen Wind in deine vier Wände um sie umzugestalten – zum Beispiel mit einer neuen Farbe, die garantiert auch die Stimmung erhellt.

Guidos Deko Queen: So machst du mit

Wenn du bei mindestens einem der Punkte nickend dasaßt, hast du schon die wichtigste Voraussetzung erfüllt – du hast Lust auf ein Umstyling und bist bei Guidos Deko Queen damit genau richtig!

Um an der neuen Staffel teilzunehmen, kannst du dich direkt hier bewerben. Für das Bewerbungsformular brauchst du nur ein paar Fragen zu beantworten und ein Foto von dir, deinem Lieblingsraum und deinem Lieblings-Dekoelement anzuhängen.

Dann bleibt uns nichts als dir die Daumen zu drücken – viel Erfolg!