Nach dem langen Winter sehnen wir uns nach Frühling, warmen Temperaturen und frischem Wind. Und auch die vier Wände sollen jetzt extra gemütlich werden. Designer Guido Maria Kretschmer verrät, mit welchen Tricks er sein Zuhause in fröhlichem Glanz erstrahlen lässt.

Der Frühling ist die Zeit der Veränderung. Die Natur wird wieder grün, und auch in uns erwecken mit den ersten Sonnenstrahlen Frühlingsgefühle. Und genau diese gute Laune und Euphorie wollen wir in unserem Zuhause widerspiegeln. Das schaffen wir schon mit den kleinsten Veränderungen.

Guidos Interior-Tipps: So stylen wir unsere vier Wände für den Frühling

Auch für Guido bedeutet die neue Jahreszeit frischen Wind in seinem Zuhause. Und dabei helfen ihm kleine Tricks und minimale Veränderungen. Was sein absolutes Must-have in puncto Dekoration ist, und wie er seinem Wohnzimmer ein Umstyling verpasst, verrät er im Video.