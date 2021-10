Am Sonntag startet Guido Maria Kretschmers neue Show "Guidos Wedding Race" – und der Designer hat uns jetzt schon erste Einblicke verschafft. Wir sagen nur so viel: Hier bleibt garantiert kein Auge trocken …

…und zwar nicht nur vor Rührung, sondern auch vor Lachen.

Kinder, wie die Zeit vergeht, diesen Sonntag ist es schon so weit: Guido Maria Kretschmers neue Show startet! Um 20.15 Uhr gibt es auf VOX "Guidos Wedding Race" zu sehen. Und das dürfte nicht nur für Hochzeits- und Guido-Fans ein Fest werden. Wir haben nämlich jetzt schon erfahren, dass es eine richtige Abenteuerreise werden wird!

Guido Maria Kretschmer: "Ich werde das Brautpaar höchstpersönlich trauen!"

Kurz zum Konzept: Drei Paare treten in der Sendung gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es eine Traumhochzeit – mit Guido Maria Kretschmer als Sahnehäubchen obendrauf. Tatsächlich verrät der Designer vorab jetzt in einem Video von VOX einen ganz besonderen Moment der Show: "Ich werde das Brautpaar höchstpersönlich trauen!"

Damit dürften sogar die Paare selbst nicht gerechnet haben. Bis zu diesem Ziel haben sie aber eine lange Reise vor sich, auf der sie unterschiedliche Challenges meistern müssen. Die stellen nicht nur die Beziehung auf die Probe, sie sorgen auch für herrlich amüsante Momente, in denen die Zuschauer:innen und Guido die Paare erst richtig kennenlernen – und sie sich teilweise vermutlich auch selbst nochmal mit ganz anderen Augen sehen …

Noch eine Besonderheit, die wir schon jetzt im ersten Trailer zur Show erhaschen dürfen: Guido Maria Kretschmer wird nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera live dabei – und zwar in Momenten, in denen es das Paar am wenigsten erwartet! So sieht man im Video zum Beispiel Guido persönlich, der bei der Pärchen-Challenge plötzlich die Fahne für das Paar schwingt und sich einen ganz persönlichen Eindruck von deren Liebe macht. Wer gerade selbst über eine Hochzeit nachdenkt, sollte übrigens einschalten – wir sagen nur so viel: Es soll auch ein paar exklusive Guido-Tipps zum Thema Brautkleid geben…

Keine Sorge, es wird aber nicht nur romantisch, sondern vor allem lustig. Auf die humorvollen Kommentare müssen wir auch in dieser Sendung nicht verzichten. Im Gegenteil: Guido scheint in der Show richtig aufzublühen. Aber mehr wollen wir auch gar nicht verraten. Wir stellen jedenfalls schonmal das Popcorn bereit.